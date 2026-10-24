معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور با حضور در شهرستان فسا، از نمایشگاه دستاوردها، صنایع دستی و توانمندی‌های جامعه هدف بهزیستی بازدید کرد و در جریان روند اجرای خدمات محله‌محور این سازمان قرار گرفت.

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور با حضور در شهرستان فسا، از نمایشگاه دستاوردها، صنایع دستی و توانمندی‌های جامعه هدف بهزیستی بازدید کرد و در جریان روند اجرای خدمات محله‌محور این سازمان قرار گرفت.

سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، به همراه مدیرکل بهزیستی فارس، نماینده مردم شهرستان فسا در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، از نمایشگاه خدمات، دستاورد‌ها و صنایع دستی جامعه هدف بهزیستی در فسا بازدید کرد.

این نمایشگاه با محوریت محله‌محوری و توانمندسازی جامعه هدف، بستری برای معرفی دستاوردها، ظرفیت‌ها و محصولات صنایع دستی افراد دارای معلولیت و سایر گروه‌های تحت پوشش بهزیستی فراهم کرده بود.

همچنین بخشی از نمایشگاه به معرفی خدمات ارائه‌شده در محلات و اقدامات مراکز مثبت زندگی در چارچوب طرح «سلام محله» اختصاص داشت؛ طرحی که با تکیه بر مشارکت مردم، شناسایی ظرفیت‌های محلی و بهره‌گیری از توانمندی‌های موجود در هر محله، به دنبال توسعه خدمات اجتماعی در دسترس و تقویت سرمایه اجتماعی است.

در این بازدید، ظرفیت‌های جامعه هدف در حوزه تولید، خلاقیت و فعالیت‌های اقتصادی در کنار خدمات اجتماع‌محور بهزیستی به نمایش گذاشته شد؛ ظرفیتی که می‌تواند با حمایت هدفمند و پیوند با امکانات محلی، زمینه‌ساز افزایش استقلال، حضور فعال‌تر افراد در جامعه و توسعه فرصت‌های توانمندسازی باشد.