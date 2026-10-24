به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه ساعت ۱۲:۱۵ ظهر امروز شنبه، دوم آبان ماه، حادثه آتش سوزی منزل مسکونی در شهرک ظفر به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اعلام شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،با حضور امدادگران آتش نشانی در محل و بررسی انجام شده، مشخص گردید که طبقه چهارم ساختمان مسکونی دچار آتش سوزی شده و حریق در حال سرایت به سایر قسمت‌های ساختمان است.

بلافاصله آتش نشانان ایستگاه‌های شماره پنج و هفت ضمن مهار آتش سوزی از سرایت آتش به سایر قسمت‌های ساختمان مسکونی جلوگیری نمودند.

این حادثه خسارت جانی در پی نداشت و علت آن در دست بررسی است.