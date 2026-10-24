رئیس کل دادگستری استان گفت: در نیمه نخست امسال، بیش از ۲۸۹ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان قزوین با ارزش ریالی ۴۳۵ میلیارد تومان آزادسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، حجت‌الاسلام والمسلمین علی مصطفوی‌نیا گفت: در این مدت با اجرای قوانین حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و همچنین اجرای احکام قضاییِ خلع ید و قلع و قمع، ۴۱ فقره پرونده منجر به آزادسازی بیش از ۲۱۸ هکتار از اراضی ملی شد و ۱۷ فقره پرونده نیز به میزان بیش از ۷۱ هکتار اجرا گردید.

وی افزود: در حوزه مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی نیز علاوه بر اجرای ۱۵ مورد حکم قطعی قلع و قمع، در ۷۱۷ مورد از تغییر کاربری غیرمجاز جلوگیری شد.

رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان همچنین از مسلوب‌المنفعه شدن ۱۳۸ حلقه چاه غیرمجاز در شش ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: با این اقدام، ۴ و سه دهم میلیون مترمکعب در مصرف آب‌های زیرزمینی استان صرفه‌جویی شد.

حجت الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا با تأکید بر اینکه صیانت از بیت‌المال خط قرمز دستگاه قضایی است، هشدار داد: با متجاوزان به منابع طبیعی، اراضی ملی و بیت‌المال قاطعانه و بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای برخورد می‌شود و مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف‌اند در این زمینه با دقت و قاطعیت عمل کنند.