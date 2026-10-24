آغاز سرشماری نفوس و مسکن در لرستان
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان گفت: سرشماری ۱۴۰۵ بهعنوان نهمین سرشماری از امروز دوم آبانماه همزمان با سراسر کشور در استان آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سمانه حسنپور، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان، صبح امروز در مراسم افتتاحیه سرشماری که با حضور ریاست جمهور، رئیس سازمان برنامهوبودجه کشور، رئیس مرکز آمار ایران، استانداران و رؤسای سازمان مدیریتهای استانها و فرمانداران بهصورت ارتباط تصویری در محل استانداری لرستان برگزار شد، اظهار کرد: سرشماری ۱۴۰۵ بهعنوان نهمین سرشماری از امروز دوم آبانماه همزمان با سراسر کشور در استان آغاز میشود.
وی تصریح کرد: در مرحله اول سرشماری ثبتی مبنا اطلاعات حدود ۳۰ دستگاه اجرایی تجمیع و به دادههای آماری تبدیل شده است.
مدیر اجرای طرح سرشماری لرستان ادامه داد: در مرحله دوم ۱۵ درصد از خانوارهای کل کشور اطلاعات مکانی و اعضای خانوار آنها مشکل دارد که از امروز ۲ آبانماه ۱۴۰۵ از طریق سرشماری مرکز آمار به آدرس: MARKAz- AMAR پیامک ارسال خواهد شد و این خانوارها لازم است با مراجعه به سامانه دولت من قسمت سرشماری اینترنتی، اطلاعات مربوطه را ثبت نمایند.
به گفته حسن پور در کنار سرشماری طرحی با عنوان طرح سرشماری ۱۴۰۵ بهصورت نمونهگیری و با هدف محاسبه شاخصهای اشتغال، بیماری، باروری، تسهیلات و امکانات در اختیار خانوار پرسیده میشود و شروع این طرح از امروز ۲ آبانماه ۱۴۰۵ به مدت یک ماه است.
وی گفت: در این طرح، کل استان به حدود ۲۶ هزار خانوار توسط مأموران سرشماری مراجعه می شود و مأموران سرشماری دارای کارت شناسایی معتبر با هولوگرام مرکز آمار و جلیقه مخصوص سرشماری بر تن دارند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در پایان تأکید کرد: از تمامی خانوارها، هم استانیهای عزیز انتظار داریم که افرادی که برایشان پیامک سرشماری اینترنتی به نشانی دولت من مراجعه و اطلاعات مربوطه را ثبت نمایند و از خانوارهای نمونه طرح سرشماری نیز انتظار داریم با ارائه پاسخهای دقیق با مأموران سرشماری همکاری لازم را داشته باشند.