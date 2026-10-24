مدیر اجرای طرح سرشماری لرستان ادامه داد: در مرحله دوم ۱۵ درصد از خانوارهای کل کشور اطلاعات مکانی و اعضای خانوار آنها مشکل دارد که از امروز ۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ از طریق سرشماری مرکز آمار به آدرس: MARKAz- AMAR پیامک ارسال خواهد شد و این خانوارها لازم است با مراجعه به سامانه دولت من قسمت سرشماری اینترنتی، اطلاعات مربوطه را ثبت نمایند.

مدیر اجرای طرح سرشماری لرستان ادامه داد: در مرحله دوم ۱۵ درصد از خانوارهای کل کشور اطلاعات مکانی و اعضای خانوار آنها مشکل دارد که از امروز ۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ از طریق سرشماری مرکز آمار به آدرس: MARKAz- AMAR پیامک ارسال خواهد شد و این خانوارها لازم است با مراجعه به سامانه دولت من قسمت سرشماری اینترنتی، اطلاعات مربوطه را ثبت نمایند.

وی تصریح کرد: در مرحله اول سرشماری ثبتی مبنا اطلاعات حدود ۳۰ دستگاه اجرایی تجمیع و به داده‌های آماری تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: در مرحله اول سرشماری ثبتی مبنا اطلاعات حدود ۳۰ دستگاه اجرایی تجمیع و به داده‌های آماری تبدیل شده است.

به گفته حسن پور در کنار سرشماری طرحی با عنوان طرح سرشماری ۱۴۰۵ به‌صورت نمونه‌گیری و با هدف محاسبه شاخص‌های اشتغال، بیماری، باروری، تسهیلات و امکانات در اختیار خانوار پرسیده می‌شود و شروع این طرح از امروز ۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به مدت یک ماه است.

وی گفت: در این طرح، کل استان به حدود ۲۶ هزار خانوار توسط مأموران سرشماری مراجعه می‌ شود و مأموران سرشماری دارای کارت شناسایی معتبر با هولوگرام مرکز آمار و جلیقه مخصوص سرشماری بر تن دارند.