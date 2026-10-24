به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: اجرای طرح سرشماری زنبورستان‌ها به صورت برخط و مبتنی بر خوداظهاری بهره‌برداران به صورت کشوری، و عملیات میدانی طرح سرشماری زنبورداری نیز با مسئولیت مدیریت جهادکشاورزی شهرستان‌ها در سطح آبادی تحت پوشش اجرایی خواهد شد.

مرتضی معراجیان با اعلام ممنوعیت کوچ و جابه‌جایی کلنی‌های زنبورستان‌ها در طی عملیات سرشماری، افزود: این ممنوعیت به منظور تضمین دقت آمار و جلوگیری از تکرار شمارش یا جا افتادن کلنی‌ها اعمال می‌شود؛ چرا که جابه‌جایی کندو‌ها در این بازه، فرآیند آمارگیری مکان‌محور را مختل می‌کند.

وی گفت: ارائه هرگونه خدمات به زنبورداران در طول سال، منوط به شرکت در سرشماری و ثبت اطلاعات در این بازه زمانی است.

معراجیان افزود: زنبوردارانی که در این مدت جابه‌جایی انجام دهند و کلنی‌هایشان در آمار ثبت نشود، از خدمات حمایتی محروم خواهند شد.