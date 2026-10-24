دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر ضرورت ساماندهی فعالیت دستگاه‌های فرهنگی و تقویت نقش قرارگاهی شورای عالی فرهنگ عمومی، جلوگیری از موازی‌کاری و تقسیم کار روشن میان نهاد‌های مسئول را از اولویت‌های فرهنگی کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه تصریح کرد: تحقق اهداف فرهنگی، مستلزم هماهنگی دستگاه‌ها و مشارکت حداکثری مردم در اجرای برنامه‌هاست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به وضعیت فرهنگی کشور بیان کرد: وضعیت فرهنگ را نمی‌توان در همه ابعاد یکسان ارزیابی کرد، چرا که در برخی حوزه‌ها، به‌ویژه اعتکاف، معنویت و شب‌های قدر، آمار مشارکت مردم بسیار بالاست و حضور نوجوانان در این برنامه‌ها نیز چشمگیر است.

وی تقویت نقش قرارگاهی شورا را از اولویت‌های این مجموعه برشمرد و گفت: یکی از اولویت‌های ما در حوزه فرهنگ، تقویت نقش قرارگاهی شورای عالی فرهنگ عمومی و ساماندهی دستگاه‌ها برای جلوگیری از موازی‌کاری است.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه با اشاره به ویژگی‌های مردم کردستان تصریح کرد: مردم کردستان مردمی باوفا و مقتدر هستند که گرچه در بسیاری از مواقع مظلوم واقع شده‌اند، همواره از اقتدار برخوردار بوده و دغدغه فرهنگ ایران اسلامی را داشته‌اند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، مشارکت مردمی را از الزامات تحقق اهداف فرهنگی دانست و تأکید کرد: اگر مردم پای کار نباشند، قطعاً اهداف به نتیجه نمی‌رسند. جلب مشارکت مردم باید بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه‌ریزی فرهنگی باشد. در استان کردستان نیز تحقق این رویکرد می‌تواند به استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی و تقویت ارتباط میان برنامه‌های اجرایی و مطالبات مردم کمک کند.

حجت الاسلام خسروپناه در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو درباره موضوع ایجاد بنیاد زبان کردی و بومی‌گزینی در کنکور عنوان کرد: این موضوعات در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال پیگیری است.