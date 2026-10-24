به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، احمد دنیامالی در پیامی ضمن تجلیل از حضور و تلاش‌های کاروان ورزشی ایران در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا و تبریک به مدال‌آوران، بر ضرورت آسیب‌شناسی نتایج این دوره از رقابت‌ها، حمایت مستمر از ورزشکاران جانباز و توان‌یاب و برنامه‌ریزی سریع و مؤثر برای کسب سهمیه و حضور قدرتمند در بازی‌های پارالمپیک لس‌آنجلس تأکید کرد.

در این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

حضور کاروان «جان‌فدای ایران قوی» در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، بار دیگر ظرفیت ارزشمند ورزش کشور در حمایت از ورزشکاران جانباز و توان‌یاب را به نمایش گذاشت و جلوه‌ای از توانمندی، اراده و تلاش ورزشکارانی بود که با انتخاب مسیر ورزش و گام نهادن در عرصه قهرمانی، به الگو‌هایی الهام‌بخش برای جامعه تبدیل شده‌اند.

آنچه این دوره از بازی‌های پاراآسیایی را از ادوار گذشته متمایز می‌کرد، شرایط خاص کشور و پشت سر گذاشتن دو جنگ تحمیلی در سال گذشته بود؛ شرایطی که به‌طور طبیعی بر روند آماده‌سازی ورزشکاران و تیم‌های ملی تأثیر گذاشت و نمی‌توان آن را در تحلیل نتایج نادیده گرفت.

اگرچه کاروان ورزش ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا نیز با همین دشواری‌ها مواجه بود، باید اذعان کرد که کاروان «فرشتگان میناب» با وجود ثبت نتایج قابل قبول در مجموع، این ظرفیت را داشت که در شرایط عادی به دستاورد‌های بهتری نیز دست یابد.

با این همه، آنچه از حضور ورزشکاران کشورمان در میدان رقابت‌های پاراآسیایی ناگویا به یادگار ماند، جلوه‌هایی ارزشمند از اراده، توانمندی، تلاش و افتخارآفرینی بود که شایسته تقدیر است. جوانگرایی قابل توجه در ترکیب برخی از رشته‌های اعزامی نیز از نکات مثبت و نویدبخش کاروان ایران تلقی می‌شود.

بر خود لازم می‌دانم از تلاش‌های مجموعه مدیریتی کمیته ملی پارالمپیک برای تدارک و اعزام شایسته کاروان و حمایت از ورزشکاران، همچنین از همراهی و تلاش فدراسیون‌های ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان، نابینایان و کم‌بینایان، پارادوومیدانی و دیگر فدراسیون‌هایی که ورزشکاران پارا نیز در قالب فعالیت‌های آنها قراردارد، صمیمانه قدردانی کنم.

همچنین از حمایت‌های ارزشمند دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم و دولت وفاق ملی در پشتیبانی از ورزش کشور سپاسگزارم.

انتظار دارد کمیسیون تخصصی نظارت بر عملکرد فدراسیون‌های ورزشی، بدون فوت وقت و با نگاهی دقیق، جامع و کارشناسی، عملکرد کاروان ایران در این دوره از بازی‌های پاراآسیایی را مورد ارزیابی و آسیب‌شناسی قرار دهد.

بی‌تردید شرایط ناشی از جنگ تحمیلی و جوانگرایی در برخی رشته‌ها از جمله عوامل تأثیرگذار بر روند آماده‌سازی و عملکرد ورزشکاران بوده است، اما این واقعیت نباید مانع از بررسی دقیق نقاط ضعف و کاستی‌ها شود. برای تداوم افتخارآفرینی و حفظ اقتدار ورزش جانبازان و توان‌یابان ایران، به آسیب‌شناسی جدی، تصمیم‌گیری به‌موقع و برنامه‌ریزی هدفمند نیاز داریم.

ضروری است از هم‌اکنون برنامه‌ریزی سریع و مؤثری برای کسب بیشترین و بهترین سهمیه‌های ممکن در بازی‌های پارالمپیک لس‌آنجلس و سپس حضور قدرتمند و موفقیت‌آمیز در این رویداد بزرگ جهانی صورت گیرد.

در پایان، بار دیگر به تمامی مدال‌آوران این دوره از بازی‌های پاراآسیایی تبریک می‌گویم و از یکایک ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و دست‌اندرکاران کاروان ایران که با تمام توان برای سربلندی کشور تلاش کردند، قدردانی می‌کنم.