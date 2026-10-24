دبستان شش کلاسه حضرت ولی‌عصر (عج) با زیربنای ۴۸۰ مترمربع و مشارکت خیر بومی و اداره‌کل نوسازی مدارس در منطقه بنجار افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل آموزش وپرورش سیستان و بلوچستان گفت: دبستان حضرت ولی‌عصر (عج) نخستین فضای آموزشی در منطقه بنجار است که با مشارکت یک خیر بومی احداث شده است.

رسول صفرزائی افزود: اقدامی که می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر مردم و معتمدان محلی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی منطقه را فراهم کند.

وی گفت: در این مراسم، پیشنهاد شد هر طایفه با مشارکت در ساخت یک مدرسه، به توسعه فضا‌های آموزشی و فراهم شدن فرصت‌های برابر تحصیلی برای دانش‌آموزان کمک کند.

مدیرکل آموزش وپرورش سیستان و بلوچستان گفت: استفاده از ظرفیت خیرین و مشارکت‌های مردمی، در کنار همراهی دستگاه‌های مسئول، می‌تواند مسیر ساخت مدارس جدید و بهبود دسترسی دانش‌آموزان مناطق مختلف سیستان به فضای آموزشی مناسب را هموارتر کند.