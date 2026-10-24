در مراسم گرامیداشت روز ملی صادرات سال ۱۴۰۵ که با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور برگزار شد، شش واحد صنعتی استان زنجان موفق به کسب عنوان صادرکننده نمونه ملی و صادرکننده ممتاز شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ شرکت‌های آمیزه‌های پلیمری ابهر، پدیده شیمی غرب، ترانسفورماتور توزیع زنگان و مانی آسیا در جمع ۴۳ صادرکننده نمونه ملی کشور قرار گرفتند و مورد تجلیل قرار گرفتند.

همچنین شرکت‌های ایران ترانسفو و کالسیمین در جمع ۱۳ صادرکننده ممتاز کشور قرار گرفتند و این عنوان ارزشمند را کسب کردند.

کسب این افتخارات، بیانگر ظرفیت‌های بالای صنعتی و صادراتی استان زنجان و حاصل تلاش مستمر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی، ارزآوری و حضور مؤثر در بازار‌های بین‌المللی است.