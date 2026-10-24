شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در راستای صیانت از شبکه و جلوگیری از هدررفت انرژی، در ماه مهر، ۶۵ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز را کشف و جمع‌آوری کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مجری طرح رمز ارز شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با اشاره به ضرورت حفظ پایداری شبکه برق در استان، اعلام کرد: در ماه مهر امسال ، ۶۵ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در ۱۳ مرکز استان کشف و جمع‌آوری شده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۴۶۹ دستگاه استخراج غیرمجاز شناسایی شده، افزود: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.

محسن بنده خدا، مسئول طرح رمز ارز، با اشاره به مصرف بالای برق این دستگاه‌ها، تصریح کرد: هر دستگاه رمزارز دست‌کم حدود ۳ کیلووات برق مصرف می‌کند که معادل مصرف برق حدود ۱۰ مشترک خانگی است و همین موضوع یکی از عوامل فشار بر شبکه توزیع برق محسوب می‌شود.

وی با انتقاد از سوءاستفاده برخی افراد از انرژی یارانه‌ای و عمومی برای کسب منافع شخصی، تأکید کرد که شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با همکاری دستگاه‌های امنیتی و قضایی، شناسایی و جمع‌آوری دستگاه‌های غیرمجاز را با هدف کاهش بار اضافی شبکه، جلوگیری از هدررفت انرژی و کمک به پایداری شبکه، با جدیت دنبال می‌کند.

بنده خدا با تأکید بر اینکه استخراج غیرمجاز رمزارز می‌تواند بر کیفیت برق‌رسانی به شهروندان اثر منفی بگذارد، از مردم خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های غیرمجاز، از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش خود را اعلام کنند. وی اطمینان داد که هویت گزارش‌دهندگان کاملاً محرمانه باقی خواهد ماند.

این مقام مسئول در پایان با ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاه‌های اجرایی و همراهی شهروندان، علاوه بر شناسایی مراکز غیرمجاز، از بیت‌المال نیز صیانت شود.