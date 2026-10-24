

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر عامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی خراسان رضوی گفت: در ماه‌های اخیر و هم‌زمان با افزایش ناترازی انرژی، تغییراتی در سهمیه‌بندی و نحوه توزیع بنزین با هدف مدیریت مصرف سوخت در دستور کار قرار گرفته است.

احمد واحدیان افزود:این تغییرات، علاوه بر سهمیه‌بندی بنزین، محدودیت‌هایی را نیز در استفاده از کارت‌های سوخت اضطراری جایگاه‌ها به همراه داشته است.

وی اظهار کرد: سهمیه بنزین خودرو‌های شخصی در آبان‌ماه مطابق روال معمول، در دو نرخ اول و دوم در کارت‌های سوخت شارژ شده است. بر این اساس، سهمیه اول شامل ۶۰ لیتر بنزین با نرخ هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و سهمیه دوم شامل ۵۰ لیتر با نرخ هر لیتر ۳۰۰۰ تومان است. این دو سهمیه همچنان بر اساس ضوابط قبلی در اختیار دارندگان خودرو‌های مشمول قرار می‌گیرد.

واحدیان افزود: در کنار این سهمیه‌ها، مرحله جدید طرح مدیریت مصرف سوخت نیز برای خودرو‌های واجد شرایط در برخی مناطق اجرا شده است و اجرای مرحله جدید طرح از ابتدای آبان‌ماه در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، یزد، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و کرمان نیز در فهرست مناطق مشمول قرار دارند. همچنین منطقه عملیاتی میاندوآب در چارچوب اجرای این طرح مطرح شده است.

وی بیان کرد:بر اساس این طرح، برای خودرو‌های واجد شرایط در مناطق تعیین‌شده، ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم، یعنی هر لیتر ۱۰ هزار تومان، به کارت سوخت شخصی اختصاص می‌یابد. این سهمیه به تمام خودرو‌های کشور تعلق نمی‌گیرد و صرف قرار داشتن یک خودرو در یکی از استان‌های اعلام‌شده نیز لزوماً به معنای مشمولیت آن نیست؛ ملاک، ضوابط اجرایی طرح در مناطق تعیین‌شده است.

مدیر عامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی خراسان رضوی اظهار کرد: هم‌زمان با اجرای طرح جدید، استفاده از کارت‌های سوخت اضطراری جایگاه‌ها در مناطق مشمول با محدودیت‌هایی همراه شده است و رانندگان برای سوخت‌گیری باید از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند و کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها برای موارد مشخص و خودرو‌های دارای شرایط ویژه، از جمله برخی خودرو‌های امدادی و عملیاتی، آمبولانس‌ها و خودرو‌های دارای پلاک مناطق آزاد، در نظر گرفته شده‌اند. بنابراین، رانندگان خودرو‌های شخصی در مناطق مشمول باید هنگام مراجعه به جایگاه، کارت سوخت خود را همراه داشته باشند و برای جلوگیری از بروز مشکل در سوخت‌گیری، از فعال بودن و در دسترس بودن آن اطمینان حاصل کنند.

واحدیان افزود: بر اساس اعلام مقررات ذخیره‌سازی سهمیه بنزین با نرخ اول تغییری نکرده است. بر این اساس، سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی حداکثر تا سه ماه قابل ذخیره است و سقف ذخیره آن در کارت سوخت به ۱۸۰ لیتر می‌رسد. در نتیجه، سهمیه مصرف‌نشده می‌تواند در محدوده زمانی تعیین‌شده به ماه‌های بعد منتقل شود، اما امکان ذخیره نامحدود آن وجود ندارد.

وی اظهار کرد: در صورتی که موجودی سهمیه ۱۵۰۰ تومانی کارت سوخت به سقف ۱۸۰ لیتر برسد، سهمیه جدید به موجودی کارت اضافه نخواهد شد. ازاین‌رو، میزان مصرف ماهانه و موجودی باقی‌مانده در کارت، در مقدار سهمیه قابل ذخیره تأثیر دارد و رانندگان باید این محدودیت را هنگام برنامه‌ریزی برای مصرف بنزین در نظر بگیرند.

واحدیان گفت: سهمیه بنزین با نرخ دوم، برخلاف سهمیه ۱۵۰۰ تومانی، قابلیت ذخیره‌سازی برای ماه‌های بعد را ندارد. به این ترتیب، سهمیه ۵۰ لیتری بنزین با نرخ ۳۰۰۰ تومان برای همان دوره ماهانه در نظر گرفته شده و مقدار مصرف‌نشده آن به ماه بعد منتقل نمی‌شود.

وی بیان کرد: بنابراین، تفاوت سهمیه‌های نرخ اول و دوم فقط به قیمت هر لیتر بنزین محدود نیست و نحوه ذخیره‌سازی آنها نیز متفاوت است. سهمیه ۱۵۰۰ تومانی با رعایت سقف ۱۸۰ لیتر و مهلت سه‌ماهه قابل ذخیره است، اما سهمیه ۳۰۰۰ تومانی باید در دوره مربوط به خود مصرف شود.

مدیر عامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی خراسان رضوی بیان کرد :مالکان خودرو‌هایی که کارت سوخت ندارند یا کارت آنها مفقود شده است، می‌توانند برای ثبت درخواست صدور کارت به سامانه اینترنتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به نشانی fcs.niopdc.ir مراجعه کنند.متقاضیان پس از ورودبه سامانه باید گزینه «مراجعه حضوری» را انتخاب کنند و مراحل ثبت درخواست را مطابق دستورالعمل اعلام‌شده پیش ببرند.

وی در انتها توصیه کرد: متقاضیان پیش از تکمیل درخواست، اطلاعات و مدارک موردنیاز را از طریق سامانه بررسی کنند تا از بروز نقص در فرایند ثبت‌نام جلوگیری شود.