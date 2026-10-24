معاون راهبردی رئیس جمهور بر ضرورت تعیین راهبرد مورد توافق میان بخش خصوصی و دولت برای غلبه بر محدودیت‌های اعمال شده بر تجارت خارجی تاکید کرد و گفت:تاب‌آوری ایرانیان تحریم‌های ظالمانه را به زانو درآورد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما محسن اسماعیلی در «نشست تخصصی راهبردی تجارت خارجی ایران با محوریت بررسی ریسک‌ها و سناریو‌های پیش رو در شرایط نوین منطقه» با تأکید بر ساماندهی و هوشمندسازی تجارت خارجی افزود: حتی اگر در شرایط کنونی نیز قرار نداشتیم، ساماندهی و هوشمندسازی تجارت خارجی از مسائل اصلی و حیاتی کشور به‌شمار می‌رفت و نیازمند عزم ملی و راهبرد‌های توافق‌شده میان بخش خصوصی و دولتی است.

وی در این نشست تخصصی با اشاره به فشار‌های همه‌جانبه دشمنان اظهار داشت: تمامی اصول اخلاقی و موازین حقوقی از سوی دشمنان زورگو و زیاده‌خواه زیر پا گذاشته شده و موانعی بر سر راه تجارت ایجاد شده است که گذشته از ممنوعیت‌های قانونی، دارای قبح و زشتی اخلاقی است.

اسماعیلی افزود: امروز وقاحت و زشتی رفتار دشمنان به جایی رسیده است که در مسیر تجارت دارو و غذا نیز مانع‌تراشی کرده و امنیت غذایی و بهداشتی مردم را نادیده می‌گیرند.

این مقام مسئول با تمجید از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های داخلی خاطرنشان کرد: خوشبختانه هوش ایرانی، تاب‌آوری ایرانیان و سرمایه‌های متنوع خدادادی این سرزمین این امکان را فراهم کرده است که به‌رغم تمامی فشار‌های ناجوانمردانه، تاب‌آوری ملی کشور، دنیا را شگفت‌زده کند.

«نشست راهبردی تجارت خارجی ایران با محوریت بررسی ریسک‌ها و سناریو‌های پیش رو در شرایط نوین منطقه و ارائه راهکار‌های مناسب»، با حضور محسن اسماعیلی معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهوری؛ صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت؛ ابوالفضل روغنی گلپایگانی، دبیرکل اتاق ایران؛ سید عباس موسوی، معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهوری؛ حمیدرضا صالحی، رئیس فدراسیون صادرات انرژی و نمایندگانی از بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی در محل اتاق ایران برگزار شد.