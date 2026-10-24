مدیرعامل شرکت توانیر، تکمیل به‌موقع ذخایر سوخت نیروگاه‌ها به‌ویژه در نیمه شمالی کشور و مدیریت هماهنگ مصرف برق و گاز را دو اولویت مهم برای عبور مطمئن از زمستان پیش‌رو دانست و بر رفع موانع اجرایی و تداوم هماهنگی وزارتخانه‌های نیرو و نفت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد اله‌داد، در نشست رصد هفتگی اقدامات صنعت برق برای دوره سرد سال و پیگیری مصوبات کارگروه ویژه، تکمیل ذخایر سوخت نیروگاه‌ها به‌ویژه در نیمه شمالی کشور و مدیریت یکپارچه مصرف برق و گاز را دو پیش‌شرط مهم آمادگی صنعت برق برای زمستان پیش‌رو اعلام کرد.

اله‌داد با اشاره به وضعیت آمادگی شبکه برق و روند ذخیره‌سازی سوخت نیروگاهی گفت: بهبود روند ذخیره‌سازی سوخت نیروگاه‌ها و همکاری مؤثر وزارتخانه‌های نفت و نیرو امسال ، زمینه مناسبی برای تقویت آمادگی نیروگاه‌ها فراهم کرده است؛ با این حال، تکمیل ذخایر سوخت، به‌ویژه در مناطق شمالی کشور، باید بر اساس برنامه زمان‌بندی مشخص و با جدیت دنبال شود.

وی با تأکید بر وابستگی متقابل شبکه‌های برق و گاز افزود: برنامه‌ریزی برای عبور مطمئن از زمستان باید با توجه به ظرفیت واقعی زیرساخت‌های تولید، انتقال و توزیع انرژی و ارتباط عملکرد این دو شبکه انجام شود.

مدیرعامل توانیر هشدار داد: هرگونه تغییر گسترده در الگوی مصرف انرژی، به‌ویژه جایگزینی گاز طبیعی با برق برای گرمایش، بدون ارزیابی ظرفیت شبکه و پیش‌بینی تمهیدات فنی لازم، می‌تواند فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های برق وارد کند.

اله‌داد با بیان اینکه شبکه برق کشور متناسب با ظرفیت خطوط انتقال، پست‌ها و تجهیزات توزیع و الگو‌های پیش‌بینی‌شده مصرف توسعه یافته است، تصریح کرد: مدیریت هم‌زمان مصرف برق و گاز و هماهنگی میان بخش‌های تأمین و مصرف انرژی، برای حفظ پایداری شبکه در روز‌های سرد سال ضروری است.

وی همچنین افزایش تقاضای گاز در بخش خانگی و تجاری را از عوامل مؤثر بر تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی دانست و گفت: با افزایش مصرف گاز در فصل سرد، تکمیل ذخایر سوخت مایع و پیش‌بینی منابع جایگزین اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ از این رو، ذخیره‌سازی سوخت نیروگاهی در نیمه شمالی کشور و مناطق دارای محدودیت تأمین و انتقال سوخت باید در اولویت قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت توانیر با قدردانی از اقدامات وزارت نفت برای بهبود وضعیت ذخایر سوخت نیروگاهی، بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در تأمین، ذخیره‌سازی و انتقال سوخت تأکید کرد و افزود: شناسایی و رفع موانع اجرایی، پایش مستمر ذخایر و پیگیری تعهدات و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده باید تا حصول نتیجه نهایی ادامه یابد.

اله‌داد در پایان، ارزیابی آمادگی زمستانی بر اساس اقدامات عملیاتی، مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های ذی‌ربط و اجرای به‌موقع برنامه‌ها را ضروری دانست و تأکید کرد: پایش هفتگی برنامه‌ها، تسریع در اقدامات اولویت‌دار و هماهنگی نزدیک میان دستگاه‌های مسئول باید تا حصول آمادگی کامل ادامه پیدا کند تا پایداری شبکه برق و تأمین مطمئن انرژی در فصل سرد سال حفظ شود.