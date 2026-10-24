دو طرح نوین ورزشی با هدف ترویج ورزش‌های باستانی و شناسایی استعدادهای ورزشی، از امروز در مدارس استان تهران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون ورزش و سلامت اداره کل آپ استان تهران گفت: طرح ورزشی پهلوان سعید، به یاد شهید سعید طوقانی، با هدف آشنایی بیشتر دانش آموزان پسر با ورزش زورخانه‌ای و حفظ این ورزش باستانی برنامه ریزی شده است.

ژما جواهری پور افزود: طرح دیگر کانون‌های ورزشی درون مدرسه است که در این طرح دانش آموزان در رشته‌های مختلف ورزشی که علاقه‌مند هستند، ثبت نام می‌کنند و با آموزش‌هایی که می‌بینند برای مسابقات درون مدرسه آماده می، شوند.

وی افزود: برترین‌های هر رشته ورزشی به رقابت‌های منطقه‌ای، استانی و سپس کشوری راه پیدا می‌کنند.