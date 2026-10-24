به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر مرکز مدیریت پسماند شهرداری بیرجند با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: تفکیک زباله از مبدأ از مهم‌ترین اقدامات زیست‌محیطی شهرداری بیرجند در این دوره است.

ظهوری افزود: همچنین بحث جمع‌آوری پسماند‌های اداره‌ها در قالب آیین‌نامه نظام مدیریت سبز را داریم که اکنون ۵۰ اداره زباله‌های‌تر و خشک را جداسازی و تحویل می‌دهند.

وی گفت: شهروندان می‌توانند زباله‌های تفکیکی خود را در کلبه‌های سبز که در ۱۲ نقطه از شهر جانمایی شدند انداخته، به ون‌های ضایعاتی یا وانت‌های برچسب‌دارِ ما تحویل داده، در سامانه مخصوص درخواست جمع‌آوری را ثبت کرده و یا از طریق شماره‌های ۳۱۸۳۰۳۹۰ تا ۹۳ با سازمان تماس گرفته تا ماشین‌ها برای دریافت این پسماند حضور پیدا کنند.

مدیر مرکز مدیریت پسماند شهرداری بیرجند افزود: مطالعات دو طرح دیگر شامل احداث و راه‌اندازی مجتمع تولید کمپوست صنعتی برای تبدیل زباله‌های فسادپذیر به کود کمپوست و طرحِ شهرک بازیافت برای متمرکز کردن انبار‌ها انجام شده که نیازمند اعتبار است.

ظهوری با بیان اینکه جمع‌آوری پسماند با ۱۱ دستگاه خودرو که ۲ دستگاه آن سنتی است در معابر اصلی، هر شب و در معابر فرعی هر دو روز یک‌بار انجام می‌شود؛ گفت: ۱۱۰۰ مخزن زباله در منطقه ۱، ۱۳۰۰ سطل در منطقه ۲، ۸ نیسان برای جمع‌آوری خاک زباله و ۶ دستگاه سطل‌شوی داریم.

مدیر مرکز مدیریت پسماند شهرداری بیرجند افزود: بیرجند تمیزترین شهر ایران است البته جای کار در مدیریت پسماند وجود دارد که نیازمند اعتبارات ملی و استانی است، زیرا هزینه‌ها سنگین است و شهرداری به تنهایی قادر به انجام این موارد نیست.

مدیر سامانه هوشمند چرخه سبز مرکز مدیریت پسماند بیرجند هم از ثبت روزانه ۲۵ درخواست جمع‌آوری پسماند از طریق این پلتفرم استارتاپی خبر داد.

تقی‌نژاد با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: سامانه هوشمند چرخه سبز با رویکرد استارتاپی، از سال ۹۸ با ایده حل مسئله استارت و از سال ۱۴۰۰ در فضای شهرک فرهیختگان دانشگاه بیرجند آغاز شد.

وی افزود: از آن زمان تاکنون ۳۷۰۹ کاربر خانگی یا صنف در این نرم‌افزار عضو هستند و روزانه حدود ۲۵ درخواست جمع‌آوری در این سامانه ثبت می‌شود.

وی گفت: پسماند‌ها درب منزل تحویل گرفته و ارزش اقتصادی آن در کیف پول آنها شارژ می‌شود و این سامانه از طریق نرم‌افزار بازار قابل نصب است و در دو نسخه اندروید و تحت وب وجود دارد.

تقی‌نژاد افزود: این سامانه باعث می‌شود بلاتکلیفی شهروند برای فروش مواد بازیافتی حل شود و پسماند به‌صورت بهتری در چرخه بازیافت استفاده شود.

مدیر سامانه هوشمند چرخه سبز مرکز مدیریت پسماند بیرجند گفت: با توجه به مصوبه کارگروه مدیریت پسماند، بحث هوشمندسازی پسماند در سراسر استان باید انجام شود و درخواست داریم سایر شهرداری‌ها برای این موضوع اقدام کنند، زیرا بستر مناسب برای این کار وجود دارد.