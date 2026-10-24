استفاده از هوش مصنوعی در نظام آماری کشور و اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن در نشست گرامیداشت روز آمار و برنامه‌ریزی در استان یزد با حضور مجازی رئیس‌جمهور بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست گرامیداشت روز آمار و برنامه‌ریزی، با حضور مجازی رئیس‌جمهور و مشارکت استان‌های کشور، از جمله استان یزد برگزار شد.

در این نشست، تازه‌ترین تحولات و رویکرد‌های نوآورانه در حوزه آمار و برنامه‌ریزی در سطح ملی بررسی و سامانه‌های جدید این حوزه معرفی شد. بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای ارتقای فرایند‌های آماری و بهبود نظام برنامه‌ریزی کشور نیز از محور‌های این نشست بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد گفت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن با رویکردی متفاوت، دومین دستور کار این نشست بود. بر اساس برنامه اعلام‌شده، اطلاعات خانوار‌ها در این سرشماری با تکیه بر داده‌های ثبت‌شده جمع‌آوری می‌شود.

دهقانی‌زاده افزود: همچنین افرادی که اطلاعات ثبت‌شده آنها ناقص باشد، از طریق پیامک اطلاع‌رسانی دریافت می‌کنند تا برای تکمیل یا اصلاح اطلاعات خود به سامانه «دولت من» مراجعه کنند.