دبیر ستاد انتخابات استان کرمانشاه گفت: هر زمان که به عنوان زمان برگزاری انتخابات شورا‌ها تعیین شود،آماده ایم این انتخابات را برگزار کنیم.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حمید شرفی با بیان اینکه پیش از متوقف شدن برگزاری انتخابات شورا‌ها به دلیل شرایط جنگی، بسیاری از فرآیند‌های برگزاری این انتخابات در استان انجام شده بود، گفت: تشکیل هیات‌هایی اجرایی، ثبت نام از داوطلبین، بررسی صلاحیت‌ها و... انجام شده بود و برای برگزاری انتخابات آماده بودیم.

وی افزود: همچنین دوره‌های آموزشی نیز برای فرمانداران، مدیران کل سیاسی و مدیران کل فناوری اطلاعات استان‌های کرمانشاه، همدان، کردستان ایلام و لرستان به میزبانی کرمانشاه برگزار شده بود.

وی به رشد ثبت نام داوطلبین شرکت در انتخابات شورا‌ها در استان نیز اشاره کرد و گفت: هم برای انتخابات شورای شهر‌ها و هم شورای روستا‌ها رشد ثبت نام کنندگان را داشتیم. در ثبت نام از داوطلبین انتخابات روستا‌ها پس از استان سیستان و بوچستان، کرمانشاه رتبه دوم کشور را بلحاظ رشد ثبت نام کنندگان داشت. بلحاظ سطح تحصیلات ثبت نام کنندگان، حضور بانوان و حضور جوانان نیز رشد خوبی در ثبت نام کنندگان این دوره انتخابات شورا‌ها در استان شاهد بودیم.

دبیر ستاد انتخابات استان به طرح‌های تدوین شده جهت افزایش مشارکت و انتخاب آگاهانه مردم در انتخابات شورا‌ها نیز اشاره کرد و گفت: این طرح‌ها متناسب با وظایف دستگاه‌های اجتماعی و فرهنگی تدوین و ابلاغ شده بود تا شاهد مشارکت گسترده مردم در انتخابات شورا‌ها و انتخاب کاندیدا‌های اصلح باشیم.

دبیر ستاد انتخابات کرمانشاه: برای برگزای انتخابات شورا‌ها آمادگی داریم

شرفی ادامه داد: اکنون نیز آمادگی داریم هر زمان که وزارت کشور و دستگاه‌های مسئول زمان برگزاری انتخابات شورا‌ها را مشخص کنند، فرآیند‌های باقی مانده را آغاز کنیم تا شاهد برگزاری انتخاباتی باشکوه در استان باشیم.

به گفته شرفی طبق آخرین تصمیم، انتخابات شورا‌ها در تمام استان به شکل تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.

هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر‌ها و روستاها، قرار بود یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار شود که به دلیل شرایط جنگی کشور به تعویق افتاد و هنوز زمان دقیق برگزاری این انتخابات مشخص نشده است.