به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، بازی‌های المپیک رده سنی جوانان ۹ تا ۲۲ آبان به میزبانی داکار پایتخت سنگال برگزار می‌شود.

کاروان ورزشی ایران در ۱۴ رشته این بازی‌ها از جمله والیبال ساحلی شرکت می‌کند که تیم والیبال ساحلی جوانان ایران (امین وکیلی و امیررضا جمشیدی) با صابر هوشمند سرمربی خود ساعت ۱۶ سه‌شنبه پنجم آبان، تهران را به مقصد داکار ترک می‌کند.

مسابقات والیبال ساحلی المپیک جوانان با حضور ۲۴ تیم برگزار می‌شود، گروه بندی جدول مقدماتی این مسابقات که ۹ تا ۱۳ آبان پیگیری می‌شود، به شرح زیر است:

گروه اول: آلمان، سیرالئون، نامیبیا و مراکش

گروه دوم: اتریش، ایران، کنگو و جزیره کایمن

گروه سوم: استرالیا، قزاقستان، عربستان سعودی و غنا

گروه چهارم: نروژ، شیلی، نیکاراگوئه و آفریقای جنوبی

گروه پنجم: ونزوئلا، برزیل، آمریکا و گواتمالا

گروه ششم: سنگال، ترکیه، سوئد و پالائو

بسکتبال سه نفره، تیراندازی با کمان، ووشو، تکواندو، تنیس روی میز، شنا، ورزش‌های سه گانه، اسکیت برد، قایقرانی بادبانی، راگبی هفت نفره، روئینگ ساحلی، جودو، فوتسال، شمشیربازی، سوارکاری، دوچرخه سواری، بوکس، کشتی ساحلی، والیبال ساحلی، هندبال ساحلی، بیس بال، بدمینتون، دوومیدانی و … از جمله رشته‌های ورزشی بازی‌های المپیک جوانان سنگال ۲۰۲۶ است.

تیم والیبال ساحلی جوانان ایران در حال حاضر در اردوی نهایی و متصل به اعزام خود است که تا پنجم آبان ادامه دارد.