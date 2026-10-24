مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی از امدادرسانی هلال‌احمر به ۳۹ خانوار سیل زده به استعداد ۱۶۱ نفر در سلماس خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حمید محبوبی گفت: در پی وقوع سیل و آبگرفتگی در شهرستان سلماس در روز پنجشنبه ۳۰ مهر، ۳۹ واحد مسکونی با جمعیت ۱۶۱ نفر تحت تأثیر قرار گرفتند و ۱۳ تیم عملیاتی جمعیت هلال‌احمر با مشارکت ۴۸ نیروی امدادی در مناطق حادثه‌دیده به ارائه خدمات امدادی پرداختند.

وی با بیان اینکه روستاهای شوریک، سیلاب، کانیان، شکریازی و مافی‌کندی تحت تأثیر این حادثه قرار گرفتند، افزود: بر اساس آمار تجمیعی عملیات امدادرسانی از ۳۹ خانوار دچار حادثه، ۱۰ خانوار شامل ۵۰ نفر در روستای شوریک، ۷ خانوار شامل ۲۸ نفر در روستای سیلاب و ۲۲ خانوار شامل ۸۳ نفر در روستای کانیان دچار خسارت شدند.

محبوبی ادامه داد: متأسفانه در این حادثه ۳ نفر شامل یک دختربچه ۱۰ ساله و دو مرد ۴۵ و ۷۳ ساله در روستای کانیان جان خود را از دست دادند. همچنین بر اساس گزارش عملیاتی، ۳ مصدوم در این روستا ثبت شده که یک نفر توسط عوامل هلال‌احمر و دو نفر دیگر توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل هلال احمر استان با بیان اینکه در جریان عملیات امدادرسانی طی روزهای ۳۰ مهر و اول آبان‌ماه، مجموعاً ۱۳ تیم عملیاتی به استعداد ۴۸ نفر به‌کارگیری شدند،گفت: این تیم‌ها شامل ۶ تیم تخصصی جست‌وجو و نجات در روز نخست حادثه، ۵ تیم تخصصی ارزیابی و سیلاب و ۲ تیم سحر در روز اول آبان‌ماه بودند.

وی افزود: همچنین در این عملیات ۱۳ دستگاه خودروی عملیاتی، ۳ دستگاه موتورپمپ آب و یک دستگاه لجن‌کش به‌کارگیری شد و امدادگران علاوه بر اجرای عملیات جست‌وجوی مفقودان و انتقال مصدوم، نسبت به تخلیه آب از ۴ واحد مسکونی آسیب‌دیده اقدام کردند.

محبوبی با اشاره به توزیع اقلام زیستی و امدادی نیز اظهار کرد: در بخش پشتیبانی و تأمین نیازهای ضروری خانوارهای آسیب‌دیده نیز جمعیت هلال‌احمر اقدام به توزیع ۷۶ تخته موکت، ۱۳۶ تخته پتو، ۱۲ ست ظروف، ۱۲ عدد کلمن دوقلو، ۱۲ شعله والور، ۳ دستگاه چادر امدادی تیپ ۳، ۴۰ کارتن بسته غذایی ۷۲ ساعته و ۲۴ بطری روغن مایع در مناطق متأثر از سیلاب کرد.

وی خاطرنشان کرد: عملیات امدادرسانی، ارزیابی وضعیت خانوارهای آسیب‌دیده و توزیع اقلام زیستی و امدادی از سوی جمعیت هلال‌احمر در مناطق سیل‌زده شهرستان سلماس همچنان ادامه دارد.