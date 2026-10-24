سومین دوره «جشنواره ملی نشان نیکوکاری» با هدف تکریم فعالان حوزه خیرات و ترویج فرهنگ نیکوکاری در سطح ملی، مهلت ثبت‌نام خود را تا ۲۰ آبان‌ماه تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سومین دوره جشنواره ملی نشان نیکوکاری با هدف شناسایی، معرفی و تجلیل از تشکل‌های خیریه، مراکز نیکوکاری و گروه‌های جهادی پیشرو در کشور برگزار می‌شود.

این رویداد در راستای تکریم فعالان حوزه خیرات و ترویج فرهنگ نیکوکاری در سطح ملی برنامه‌ریزی شده است.

تشکل‌های علاقه‌مند و فعال می‌توانند با مراجعه به سامانه رسمی جشنواره به نشانی neshanikookari.ir، نسبت به ثبت‌نام و بارگذاری مدارک و اطلاعات لازم اقدام کنند.

لازم به ذکر است که فرایند داوری و انتخاب برندگان در سه مرحله غربالگری، ارزیابی اسنادی و بازدید میدانی با دقت بالا انجام خواهد شد.

در این دوره از جشنواره، مجموعه‌های شرکت‌کننده بر اساس توانمندی در ارائه خدمات حمایتی، عمرانی و آبادانی، توسعه زیست‌بوم احسان، مدیریت مؤثر و نقش‌آفرینی در توسعه اجتماعی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

بر اساس دستورالعمل برگزاری، داوران جشنواره از شاخص‌های کلیدی مانند رعایت قوانین و مقررات جاری، میزان اثربخشی خدمات ارائه شده، کارایی و پایداری فعالیت‌ها، انضباط مالی و شفافیت در پاسخ‌گویی و مدیریت سرمایه‌های انسانی و ایجاد سرمایه اجتماعی برای امتیازدهی به تشکل‌ها استفاده خواهند کرد.

این جشنواره گامی مهم در جهت ارتقای سطح حکمرانی در حوزه خیرات و تشویق مجموعه‌هایی است که با رعایت انضباط مالی و شفافیت، در مسیر توسعه و آبادانی کشور گام برمی‌دارند.