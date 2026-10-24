ورزشکاران استان فارس در میادین ملی، بین‌المللی و رقابت‌های کشوری خوش درخشیدند؛ فرنگی‌کار شیرازی در مسابقات قهرمانی جهان ، پیروز و رویداد‌های متنوع ورزشی به مناسبت هفته تربیت‌بدنی در شهر‌های مختلف استان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، با آغاز رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان در آستانه قزاقستان، غلامرضا فرخی، ملی‌پوش فرنگی‌کار شیرازی وزن ۸۲ کیلوگرم تیم ملی ایران، پس‌ از استراحت در دور نخست، در مرحله یک‌هشتم نهایی نایب‌قهرمان جهان از مجارستان را با ضربه فنی و نتیجه ۷ بر صفر از پیش رو برداشت و به مرحله بعد راه یافت.

همچنین محمدمهدی کشتکار، فرنگی‌کار دارابی تیم ملی، دوشنبه ۴ آبان در وزن ۶۳ کیلوگرم به مصاف رقبا خواهد رفت.

در رشته وزنه‌برداری نیز تیم ملی ایران با ۱۰ ورزشکار از ۵ آبان در مسابقات جهانی چین شرکت می‌کند که حمیدرضا زارعی و علیرضا نصیری به‌عنوان دو وزنه‌بردار استان فارسی در این رقابت‌ها حضور دارند.

در هفته دهم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور (جام خلیج فارس)، تیم فجر شیراز فردا از ساعت ۱۶ و ۴۵ دقیقه میهمان تیم نساجی مازندران است. تیم فجر با ۱۳ امتیاز در رده نهم و نساجی با ۱۰ امتیاز در مکان یازدهم جدول مسابقات جای دارند.

در رقابت‌های لیگ دسته یک والیبال باشگاه‌های کشور که با حضور ۳۲ تیم آغاز شد، تیم فولاد غدیر نی‌ریز برابر میزبان خود، تیم مس شهربابک، سه بر دو به پیروزی رسید و تیم میعاد اقلید مقابل مهمان خود، تیم پتروشیمی مسجدسلیمان، سه بر صفر نتیجه را واگذار کرد.

مسابقات فوتسال کارگری استان فارس نیز با حضور ۱۵ تیم در شیراز برگزار شد و در پایان تیم سالیذ به مقام قهرمانی رسید.

افزون بر این، به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت‌بدنی و ورزش، همایش دوچرخه‌سواری با حضور کارکنان ادارات شهرستان بختگان، همایش پیاده‌روی خانوادگی در شهرستان کازرون و بخش اسیر شهرستان مهر، و همایش کوهپیمایی با شرکت بیش از یک هزار نفر در روستای گردشگری تنگ مهر شهرستان مهر برگزار شد.