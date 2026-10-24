مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر از آماده‌سازی گسترده ناوگان ماشین‌آلات جاده‌ای جهت مقابله با چالش‌های طرح راهداری زمستانی خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، فرزاد رستمی گفت: اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر با هدف ارتقای توان عملیاتی در فصل بارندگی، اقدامات تجهیزی و تعمیراتی گسترده‌ای را در ناوگان خود به انجام رسانده است.

وی با اشاره به تقویت توان پیشتیبانی، افزود: ۴ دستگاه کامیونت خریداری و با نصب اتاق‌های تخصصی راهداری، جهت انجام عملیات‌های میدانی آماده شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر عنوان کرد: این تجهیزات شامل امکانات حیاتی نظیر موتور برق، سامانه کارواش، دستگاه هوابرش موتور جوش و سایر ملزومات مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های تخصصی راهداری است.

وی ادامه داد: همچنین به منظور افزایش ظرفیت عملیاتی در بخش‌های مختلف، ۲ دستگاه بلدوزر و یک دستگاه بیل مکانیکی به ناوگان ماشین‌آلات سنگین راهداری افزوده شده است.

به گفته رستمی، این ماشین‌آلات سبک و سنگین با اعتبار ۷۵۰ میلیارد ریال از منابع ملی و استانی خریداری و به ظرفیت راهداری استان افزوده شد.