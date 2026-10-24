فرماندار شهرستان پردیس از آغاز سرشماری نفوس و مسکن از دوم آبان خبر داد و گفت: این طرح تا ۳۰ آبان در ۲۰ بلوک شهری و سه بلوک روستایی شهرستان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا طاهرخانی، فرماندار شهرستان پردیس، با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی و هماهنگی‌های لازم برای اجرای این طرح گفت: آمارگیران با مراجعه به منازل مشخص‌شده، اطلاعات هویتی ناقص شهروندان را بررسی و برای تکمیل اطلاعات جمع‌آوری می‌کنند.

وی افزود: شهروندان می‌توانند برای تکمیل اطلاعات ناقص خود، از طریق سامانه «دولت من» نیز اقدام کنند.

فرماندار پردیس با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان با آمارگیران، هدف از اجرای این طرح را دستیابی به آمار دقیق جمعیتی و مسکن برای برنامه‌ریزی بهتر توسعه شهرستان و توزیع عادلانه خدمات عنوان کرد.

طاهرخانی همچنین درباره پیامک‌های اطلاع‌رسانی این طرح هشدار داد: پیامک‌های ارسالی از سوی مرکز آمار ایران فاقد لینک هستند و شهروندان باید از ورود به لینک‌های مشکوک و ارائه اطلاعات به منابع نامعتبر خودداری کنند.