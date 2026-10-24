مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی اعلام کرد: ۴۸ کیلومتر از محدوده‌های حادثه خیز مسیل‌ها و رودخانه‌های استان در ۳۰۸ نقطه و محدوده، از اواسط مردادماه تاکنون بازگشایی و لایروبی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، عباس جنگی مرنی در بازدید از عملیات اجرایی بازگشایی رودخانه‌ها و مسیل‌های شهرستان‌های مانه، سلمقان و بجنورد گفت: این اقدام در قالب طرح نهضت لایروبی نقاط حادثه خیز و دهانه پل‌ها با محوریت استانداری، مدیریت بحران استانداری و با همکاری فرمانداریها، راهداری، شهرداریها، بنیاد مسکن، سازمان جهادکشاورزی، سپاه، دهیاریها، بخش خصوصی شامل آلومینای جاجرم، پتروشیمی خراسان، کارخانه سیمان، نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان و مدیریت فنی شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی و مدیریت منابع آب شهرستان‌ها با هدف آمادگی برای سیلاب‌های احتمالی در حال اجراست.

وی افزود: طرح نهضت لایروبی مسیل‌ها و رودخانه‌ها و پاکسازی دهانه پل‌ها که با شناسایی ۴۹۹ سازه تقاطعی غیراصولی و بازه آسیب پذیر در رودخانه‌ها و مسیلها، از نیمه مردادماه سالجاری به اجرا درآمده، اکنون در فاز دوم قرار دارد.

جنگی مرنی افزود: در فاز دوم این طرح، ۲۰۵ نقطه آسیب‌پذیر جدید به همراه ۲۵ نقطه باقی‌مانده از فاز نخست، در مجموع ۲۳۰ نقطه شامل مقاطع آسیب‌پذیر رودخانه‌ها و سازه‌های تقاطعی شناسایی و برای رفع انسداد به دستگاه‌های عضو مدیریت بحران ابلاغ شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی گفت: فاز نخست این طرح نیز با شناسایی ۱۲۰ نقطه آسیب‌پذیر، شامل بازه‌های مستعد آسیب و پل‌های فاقد آبگذری مناسب، از ۱۰ مردادماه آغاز و انجام شد.

وی افزود : خراسان شمالی ۶۶۰۰ کیلومتر رودخانه و مسیل دارد که ۲۲۰۰ کیلومتر آن را رودخانه‌ها و مسیل‌های مهم تشکیل می‌دهند.