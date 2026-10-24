به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مسابقات هفته دهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور؛ فردا یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ با پنج دیدار در شهر‌های مختلف به پایان می‌رسد.

در یکی از دیدار‌های این هفته تیم نساجی مازندران از ساعت ۱۶:۴۵ دقیقه عصر فردا در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر میزبان فجر سپاسی شیراز است.

این دیدار از جهاتی برای دو تیم که سرمربی خود را تغییر دادند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

شاگردان سعید دقیقی در تیم نساجی که با ۱۰ امتیاز در رده یازدهم جدول قرار دارند برای پیروزی خانگی به میدان می‌روند و فجر شیراز هم که پس از رسول خطیبی به سراغ مهدی رجب زاده رفته و اکنون با ۱۳ امتیاز در رده نهم جدول جای دارند امیدوار است فردا بتواند با حداقل امتیاز از شمال به شیراز برگردد.

حضور تماشاگران پرشور مازندرانی و طرفدار تیم نساجی در ورزشگاه شهید وطنی می‌تواند موجب برتری نساجی در این دیدار خانگی شود.





نتایج و برنامه بازی‌های هفته دهم لیگ برتر فوتبال:

پنج‌شنبه ۳۰ مهر

تراکتور تبریز ۳ صنعت نفت آبادان ۰

جمعه ۱ آبان

آلومینیوم اراک ۰ ذوب آهن اصفهان ۰

گل گهر سیرجان ۰ خیبر خرم آباد ۱

چادرملو اردکان ۱ استقلال تهران ۱

یکشنبه ۳ آبان

پیکان – ملوان انزلی

۱۶:۰۰ ساعت

نساجی مازندران - فجر سپاسی شیراز

۱۶:۴۵

سپاهان اصفهان - مس شهر بابک

۱۶:۴۵

پرسپولیس – فولاد خوزستان

۱۶:۴۵

استقلال خوزستان - شمس آذر قزوین

۱۷:۰۰