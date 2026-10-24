تیم فولاد سیرجان ایرانیان به عنوان نماینده کشورمان، محمدشاهمیری و مرتضی افجه‌ای نیز به عنوان ناظر داوری و مسئول سیستم مسابقات در لیگ والیبال آسیای مرکزی - هند شرکت می‌کنند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های والیبال مردان لیگ آسیای مرکزی (قهرمانی باشگاه‌ها) از ۲۴ آبان تا یکم آذر به میزبانی شهر بوبانشور کشور هند برگزار خواهد شد.

تیم فولاد سیرجان ایرانیان به عنوان نماینده والیبال ایران در این رقابت‌ها شرکت می‌کند.

همچنین محمد شاهمیری داور بازنشسته والیبال ایران به عنوان ناظر داوری در این رقابت‌ها ایفای نقش می‌کند.

از سوی دیگر، مرتضی افجه‌ای به عنوان مسئول سیستم مسابقات به این رقابت‌ها دعوت شده است.

تیم فولاد سیرجان ایرانیان، نایب قهرمان آسیا ۲۰۲۶ در رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های جهان ۲۰۲۶ که از ۲۴ تا ۳۰ آذر در لهستان برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد و حضور در رقابت‌های هند می‌تواند دیدار‌های تدارکاتی برای این تیم محسوب شود.