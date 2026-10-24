در حال حاضر ۴۰ هزار تن ظرفیت تولید خوراک آبزیان در کهگیلویه و بویراحمد به بهره‌برداری رسیده و ۴۰ هزار تن ظرفیت دیگر نیز در دست اجرا است.

سرمایه‌گذاری در فرآوری و بسته‌بندی آبزیان در کهگیلویه و بویراحمد

سرمایه‌گذاری در فرآوری و بسته‌بندی آبزیان در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یدالله رحمانی، استاندار استان، با اشاره به اولویت دولت در زمینه سرمایه‌گذاری، اشتغال و بهبود معیشت مردم گفت: در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تأکیدات رئیس‌جمهور، تمرکز بر زنجیره‌های ارزش و تکمیل حلقه‌های تولید از اولویت‌های اصلی استان است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه شیلات و آبزی‌پروری افزود: در حال حاضر ۴۰ هزار تن ظرفیت تولید خوراک آبزیان در استان به بهره‌برداری رسیده و ۴۰ هزار تن ظرفیت دیگر نیز در قالب یک واحد نیمه‌تمام در دست اجراست.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه بیش از ۳۱۲ واحد پرورش ماهی سردابی در استان وجود دارد، اظهار کرد: از این تعداد، ۳۰۷ واحد فعال هستند و سالانه حدود ۲۱ هزار و ۱۰۰ تن تولید دارند. همچنین مرکز تکثیر و اصلاح نژاد ماهیان سردابی استان مراحل پایانی اجرای طرح را طی می‌کند.

رحمانی، فرآوری و بسته‌بندی آبزیان را از حلقه‌های مهم زنجیره ارزش شیلات دانست و گفت: در نشست با مدیرعامل هلدینگ فعال در حوزه آبزی‌پروری و صادرات، زمینه سرمایه‌گذاری این مجموعه برای احداث نخستین واحد فرآوری آبزیان در شهرک صنعتی یاسوج بررسی شد و مقرر است با فراهم شدن مقدمات و مجوز‌های لازم، عملیات اجرایی این طرح آغاز شود.

وی با اشاره به ظرفیت تولید آبزیان در استان افزود: با راه‌اندازی این واحد، علاوه بر فرآوری و بسته‌بندی محصولات، زمینه توسعه صادرات از طریق ظرفیت‌های گمرکی استان و ایجاد حلقه‌های تکمیلی مانند تولید پودر ماهی نیز فراهم خواهد شد.

استاندار همچنین از اعلام آمادگی این مجموعه برای بررسی سرمایه‌گذاری در تکمیل مرکز اصلاح نژاد ماهیان سردابی، توسعه مزارع پرورش ماهیان خاویاری در آب‌های سرد و گرم و سایر بخش‌های مرتبط با زنجیره شیلات خبر داد.

مومنی، نماینده شرکت متاف، نیز با اشاره به فعالیت این مجموعه در حوزه آبزی‌پروری و صادرات در استان‌های بوشهر، هرمزگان و چابهار گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد ظرفیت مناسبی در حوزه پرورش ماهیان سردابی دارد و با توجه به نبود واحد فرآوری آبزیان در استان، امیدواریم بتوانیم با احداث این کارخانه، زمینه فرآوری و صادرات محصولات را از داخل استان فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های لازم برای سرمایه‌گذاری انجام شده است، افزود: برای اجرای این طرح به تسهیلات نیاز نداریم و پس از آماده شدن اسناد و مدارک و صدور مجوز‌های لازم، عملیات اجرایی را آغاز خواهیم کرد.

نماینده این شرکت پیش‌بینی کرد واحد فرآوری آبزیان با فراهم شدن مقدمات لازم، ظرف یک سال به بهره‌برداری برسد.