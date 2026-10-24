براساس ابلاغیه بانک مرکزی دریافت و پرداخت اسکناس ۱۰۰ دلاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارزی فقط به صورت دلار آبی مجاز است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی با صدور ابلاغیه‌ای در خصوص کیفیت اسکناس ارز قابل مبادله مابین صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارزی و سرمایه‌گذاران، شرایط الزامی را تعیین کرد.

بر اساس این ابلاغیه دریافت ارز به صورت اسکناس یکصد دلاری از سرمایه‌گذاران صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارزی توسط بانک‌های مدیر عملیات این صندوق‌ها در زمان صدور واحد‌های صندوق، صرفاً به صورت دلار آبی رنگ مجاز است.

در بخش دیگری از این ابلاغیه پرداخت ارز به صورت اسکناس یکصد (۱۰۰) دلاری به سرمایه‌گذاران صندوق‌های با درآمد ثابت ارزی توسط بانک‌های مدیر عملیات ارزی این صندوق‌ها در زمان ابطال واحد‌های صندوق، صرفاً به صورت دلار آبی رنگ مجاز است.

تاکنون دو صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت ارزی مجوز فعالیت و پذیره نویسی را از بانک مرکزی و سازمان بورس دریافت کرده‌اند و یک صندوق دیگر نیز موفق به دریافت موافقت اصولی از این دو نهاد شده است.