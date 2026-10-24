استاندار یزد در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا، بر ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و اقتصادی استان و توسعه همکاری‌های گردشگری با شهر‌های تاریخی ایتالیا تاکید کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی در نشست مشترک با سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا، راهکار‌های توسعه دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی و زمینه‌های گسترش همکاری‌های تجاری، گردشگری و سرمایه‌گذاری میان استان یزد و کشور ایتالیا را بررسی کرد.

استاندار یزد در این دیدار با اشاره به ثبت جهانی شهر تاریخی یزد و ظرفیت‌های غنی فرهنگی و تاریخی استان، توسعه مناسبات گردشگری میان یزد و شهر‌های تاریخی ایتالیا را یکی از زمینه‌های مهم همکاری دانست و بر ضرورت معرفی جاذبه‌ها و توانمندی‌های گردشگری استان در عرصه بین‌المللی تأکید کرد.

بابایی همچنین با تشریح جایگاه استان در حوزه‌های صنعت و معدن، به‌ویژه ظرفیت‌های برجسته آن در تولید کاشی و سرامیک، بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماتیک برای تسهیل انتقال فناوری، نوسازی ماشین‌آلات صنعتی و توسعه بازار‌های صادراتی را ضروری دانست.

او در ادامه، بر استفاده از ظرفیت سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان، جذب سرمایه‌گذاران خارجی و حمایت از کارآفرینان و صادرکنندگان یزدی برای حضور مؤثرتر در بازار‌های اروپایی تأکید کرد.

این نشست در راستای تقویت دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی استان یزد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی برای توسعه گردشگری، گسترش مبادلات تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برگزار شد.