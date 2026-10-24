نخستین جلسۀ ترکیبی مجلس شورای اسلامی با شیوۀ جدید از فردا برگزار می‌شود. در این شیوه، یک‌سوم نمایندگان به‌صورت حضوری در صحن مجلس حضور می‌یابند و سایر نمایندگان به‌صورت برخط.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: نخستین جلسۀ ترکیبی مجلس با شیوۀ جدید از فردا برگزار می‌شود. در این شیوه، یک‌سوم نمایندگان به‌صورت حضوری در صحن مجلس حضور می‌یابند و سایر نمایندگان به‌صورت برخط.

عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص گفت: جلسه علنی فردا (یکشنبه) به صورت ترکیبی برگزار می‌گردد به نحوی که از هر کمیسیون چند نفر در محل دائمی صحن و مابقی نمایندگان به صورت وبینار خارج از پردیس مجلس شورای اسلامی در جلسه حضور خواهند داشت. این تصمیم پیرو مصوبه هیات رئیسه مجلس و مبتنی بر تصویب‌نامه اخیر شورای عالی امنیت ملی کشور است. وی افزود: علاوه بر جلسات ترکیبی، جلسات مجازی دیگری نیز در حوزه تقنین و نظارت همچون گذشته خواهیم داشت.

برخی از مهم ترین دستورکارهای جلسات علنی این هفته به شرح زیر است:

- سوال مصطفی پوردهقان اردکانی، نماینده اردکان، و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی