شیوه جدید برگزاری جلسات مجلس از فردا
نخستین جلسۀ ترکیبی مجلس شورای اسلامی با شیوۀ جدید از فردا برگزار میشود. در این شیوه، یکسوم نمایندگان بهصورت حضوری در صحن مجلس حضور مییابند و سایر نمایندگان بهصورت برخط.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: نخستین جلسۀ ترکیبی مجلس با شیوۀ جدید از فردا برگزار میشود. در این شیوه، یکسوم نمایندگان بهصورت حضوری در صحن مجلس حضور مییابند و سایر نمایندگان بهصورت برخط.
عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص گفت: جلسه علنی فردا (یکشنبه) به صورت ترکیبی برگزار میگردد به نحوی که از هر کمیسیون چند نفر در محل دائمی صحن و مابقی نمایندگان به صورت وبینار خارج از پردیس مجلس شورای اسلامی در جلسه حضور خواهند داشت. این تصمیم پیرو مصوبه هیات رئیسه مجلس و مبتنی بر تصویبنامه اخیر شورای عالی امنیت ملی کشور است.
وی افزود: علاوه بر جلسات ترکیبی، جلسات مجازی دیگری نیز در حوزه تقنین و نظارت همچون گذشته خواهیم داشت.
برخی از مهم ترین دستورکارهای جلسات علنی این هفته به شرح زیر است:
- سوال مصطفی پوردهقان اردکانی، نماینده اردکان، و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی
- ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
- گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه مدیریت بدهیهای عمومی
- ادامه رسیدگی به طرح حمایت از اجتماعات و راهپیماییها
- لایحه اصلاح قانون بهکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری
- ادامه رسیدگی به طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه