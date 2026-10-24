مدیرعامل گروه پتروپارس از تکمیل و راه‌اندازی چهار ردیف نفتی مرکز فرآورش نفت آزادگان جنوبی خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از این ردیف‌ها، ظرفیت اسمی فرآورش نفت در بزرگ‌ترین مرکز فرآورش نفت ایران به ۳۲۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمیدرضا ثقفی، اعلام کرد: با تکمیل و راه‌اندازی چهار ردیف نفتی مرکز فرآورش نفت آزادگان جنوبی (CTEP)، ظرفیت اسمی فرآورش نفت در این مرکز به ۳۲۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

وی با اشاره به روند راه‌اندازی ردیف‌های نفتی این مرکز گفت: ردیف سوم در ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ راه‌اندازی شد و در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ به تولید پایدار رسید. ردیف چهارم نیز ۳۰ آذر ۱۴۰۴ راه‌اندازی شد و چهارم دی همان سال به تولید پایدار رسید.

مدیرعامل گروه پتروپارس افزود: تکمیل مراحل ساخت ردیف‌های اول و دوم از بهمن ۱۴۰۴ آغاز شد و با وجود شرایط جنگی ادامه یافت. پس از آغاز فعالیت‌های پیش‌راه‌اندازی و راه‌اندازی و فراهم شدن امکان دریافت نفت، با اخذ مجوز توقف چهارروزه تولید، سامانه‌های کنترل و ایمنی این دو ردیف با ردیف‌های سوم و چهارم یکپارچه شد.

ثقفی گفت: پس از اخذ مجوز ورود نفت به ردیف‌های اول و دوم، در ۱۹ مهر ۱۴۰۵ ظرفیت فرآورش نفت این مرکز به ۳۲۰ هزار بشکه در روز رسید.

وی با اشاره به نقش این مرکز در توسعه منطقه غرب کارون افزود: این واحد از زیرساخت‌های کلیدی توسعه غرب کارون به شمار می‌رود و می‌تواند در انتقال، فرآورش و تثبیت نفت این منطقه نقش مهمی ایفا کند و زمینه افزایش تولید از دیگر میدان‌های نفتی غرب کارون را فراهم آورد.

مدیرعامل گروه پتروپارس همچنین از پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی کل طرح خبر داد و گفت: در بخش گاز نیز با تکمیل واحد‌های مربوط، امکان ارسال روزانه ۲۰۰ میلیون فوت‌مکعب استاندارد گاز همراه به واحد ان‌جی‌ال ۳۲۰۰ فراهم می‌شود.

ثقفی در پایان، تحقق ظرفیت ۳۲۰ هزار بشکه‌ای فرآورش نفت را حاصل تلاش متخصصان و کارکنان طرح و همکاری کارفرما و پیمانکاران دانست و از عوامل اجرایی این طرح قدردانی کرد.