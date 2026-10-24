شهردار نسیم‌شهر از آغاز عملیات اجرایی تعریض، زیرسازی و تسطیح بلوار شهید سردار سلیمانی خبر داد و تأکید کرد این پروژه منجر به روان‌سازی ترافیک در محور ارتباطی چهار شهر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا باباحسینی گفت: این بلوار یکی از محورهای اصلی و شریان‌های ارتباطی منطقه است و شهرهای نسیم‌شهر، صباشهر، اسلامشهر و تهران را در محدوده آزادراه تهران ـ ساوه به یکدیگر متصل می‌کند.

وی افزود: خاکی بودن این محور در سال‌های گذشته مشکلاتی را برای تردد شهروندان ایجاد کرده و موجب شکل‌گیری گره‌های ترافیکی شده بود.

شهردار نسیم‌شهر ادامه داد: عملیات تعریض، زیرسازی و تسطیح این محور آغاز شده و پس از تکمیل این مراحل، روکش آسفالت آن نیز اجرا خواهد شد.

باباحسینی با اشاره به اعتبار حدود ۵ میلیارد تومانی این پروژه افزود: با تکمیل این محور، تردد در منطقه روان‌تر خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود میزان ترافیک حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یابد.