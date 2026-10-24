به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی از تشدید فعالیت سامانه بارشی، احتمال وقوع سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی و خسارت به محصولات کشاورزی ، فردا در ۴ استان کشور خبر داد.

بر اساس این گزارش، مناطق شمالی استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل و همچنین جنوب و مرکز استان کرمان، در روز یکشنبه تحت تأثیر رگبار‌های نسبتاً شدید باران، رعد و برق، تگرگ و وزش باد‌های موقت شدید قرار خواهند گرفت.

این شرایط جوی می‌تواند منجر به لغزندگی جاده‌ها، کاهش شعاع دید، اختلال در تردد‌های جاده‌ای، شکستن درختان کهنسال و آسیب به سازه‌های موقت شود. بر همین اساس، دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و نهاد‌های امدادی برای پاکسازی کانال‌ها، آبرو‌ها و بازگشایی دهانه پل‌ها ،به حالت آماده‌باش درآمده‌اند.

کارشناسان هواشناسی با تأکید بر لزوم خودداری هموطنان و عشایر از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، به کشاورزان و باغداران توصیه کردند با توجه به احتمال بروز خسارت به بخش کشاورزی، هرچه سریع‌تر نسبت به برداشت محصولات آماده برداشت و انتقال آنها به مکان‌های سرپوشیده و امن اقدام کنند.