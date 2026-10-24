به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که امروز (شنبه) با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی روی دریا، سواحل استان به‌نسبت مواج پیش‌بینی می‌شود.

طلیعه محمدی افزود: همچنین تا روز دوشنبه نیز سواحل جنوبی در ساعت‌هایی از بعدازظهر تا شب به‌طور موقت مواج خواهد بود.

وی ادامه داد: در این مدت در سطح استان در برخی ساعت‌ها (بیشتر اواسط روز) افزایش سرعت وزش باد و همچنین خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد، پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی بوشهر وزش باد را متغیر، بیشتر شمال غربی تا غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر بر ساعت و در برخی ساعت‌ها تا بیش‌از ۴۰ کیلومتر در ساعت، روی دریا امروز ۱۶ تا ۴۴ و در سواحل و فراساحل جنوبی گاهی تا بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا هم ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتی‌متر و در مناطق جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر پیش‌بینی می‌شود.

محمدی گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ۰۰:۴۹ دقیقه بامداد، مد اول دریا ساعت ۰۶:۳۷، جزر دوم ساعت ۱۲:۱۹ و مد دوم ساعت ۱۸:۴۸ دقیقه خواهد بود.