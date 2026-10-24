مدیرکل صمت استان یزد، سه شرکت ایفا سرام، شیشه شناور اردکان و پارس پردیس شهر در عرصه صادرات ملی موفق به دریافت تندیس و لوح تقدیر از رئیس‌جمهور شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدکاظم صادقیان با تبریک این موفقیت به فعالان اقتصادی استان اظهار کرد: درخشش سه شرکت یزدی در عرصه صادرات ملی، بیانگر ظرفیت‌های ارزشمند صنعتی و تولیدی استان و توانمندی فعالان اقتصادی یزد در توسعه بازار‌های صادراتی و حضور مؤثر در عرصه تجارت بین‌المللی است.

وی افزود: دریافت تندیس و لوح تقدیر از رئیس‌جمهور توسط این شرکت‌ها، حاصل تلاش مدیران، متخصصان و کارکنان این مجموعه‌ها در مسیر تولید باکیفیت، توسعه بازار‌های هدف و تقویت صادرات غیرنفتی است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد با تبریک این افتخار به مدیران و کارکنان شرکت‌های یادشده، از تلاش فعالان عرصه تولید و تجارت استان در مسیر توسعه اقتصادی و معرفی توانمندی‌های صنعتی یزد قدردانی کرد.

صادقیان بیان کرد: توسعه صادرات غیرنفتی، علاوه بر ارزآوری و گسترش بازار‌های بین‌المللی، نقش مهمی در رونق تولید، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای جایگاه اقتصادی استان و کشور دارد و موفقیت شرکت‌های صادرات‌محور می‌تواند زمینه‌ساز تقویت جایگاه محصولات ایرانی در بازار‌های جهانی باشد. گفتنی است آیین گرامیداشت روز ملی صادرات با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه و جمعی از فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران حوزه تجارت خارجی در سالن اجلاس سران برگزار شد و از صادرکنندگان نمونه ملی تقدیر به عمل آمد.