نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری در پیامی، افتخارآفرینی سامان پاکباز، در مسابقات پاراآسیایی را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، آیت الله سید شرف‌الدین ملک‌حسینی نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری در پیامی، افتخارآفرینی سامان پاکباز، ملی‌پوش قهرمان کشورمان و کسب مدال ارزشمند طلا در مسابقات پاراآسیایی ۲۰۲۶ را تبریک گفت و این موفقیت را مایه افتخار جامعه ورزشی استان و مردم شهرستان سی‌سخت دانست.

در متن این پیام آمده است:

افتخارآفرینی ملی‌پوش قهرمان، آقای سامان پاکباز، در مسابقات پارا آسیایی ۲۰۲۶ را به این عزیز سرافراز و جامعه ورزشی استان تبریک می‌گویم.

کسب مدال ارزشمند طلا، نشان از توانمندی، شایستگی و استعداد فرزندان استانمان در عرصه ورزش بین‌المللی دارد و بار دیگر ظرفیت‌های ارزشمند ورزشی این خطه را به نمایش گذاشت.