سرپرست اداره کل حریم شهر تهران با اشاره به رفع اثر ۹۵ درصد ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در حریم پایتخت از زمان جنگ تحمیلی تاکنون، گفت: بیشترین نگرانی درباره تخلفات ساختمانی در محدوده‌هایی است که با تداخل مدیریتی مواجه‌اند؛ چراکه محدودیت‌های قانونی برای ورود مستقیم شهرداری‌ها، روند برخورد با این تخلفات را با مشکل مواجه کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی مزینانی، با اشاره به آخرین وضع اختلافات درباره مدیریت حریم پایتخت، گفت: با مجموعه وزارت کشور اختلافی نداریم و موضوع را تقابلی نمی‌دانیم؛ بلکه تلاش می‌کنیم مسائل از طریق تعامل و همکاری حل‌وفصل شود.

وی افزود: خوشبختانه با همت کمیسیون شهرسازی، طرح ساختاری حریم پایتخت در برنامه‌ریزی به تصویب رسید که تحقق کامل آن به پیگیری دو موضوع بستگی دارد؛ نخست، اصلاح قانون تعاریف محدوده و حریم شهر‌ها و دیگری، تعیین تکلیف مدیریت یکپارچه حریم پایتخت.

مزینانی با اشاره به موضوع اصلاح قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها، ادامه داد: با توجه به طرحی که نمایندگان مجلس ارسال کرده‌اند، امیدواریم موضوع از طریق وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و با همکاری شهرداری تهران در شورای عالی شهرسازی پیگیری و موانع قانونی آن برطرف شود.

سرپرست اداره کل حریم شهر تهران درباره مدیریت یکپارچه حریم پایتخت نیز گفت: براساس تأکیدات مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری مکلف شده است ظرف چهار ماه لایحه مدیریت یکپارچه پایتخت را تهیه کند.

وی تصریح کرد: در این مدت، جلسات مفصلی با همه ذی‌نفعان حریم پایتخت، از جمله شورا‌های شهر، شهرداران شهر‌های اقماری، استانداری و وزارت راه و شهرسازی برگزار خواهیم کرد تا درباره مدیریت یکپارچه حریم و سازمان حریم به توافق و تعامل برسیم و لایحه مربوطه برای بررسی به شورا ارائه شود؛ به‌گونه‌ای که در زمینه مدیریت یکپارچه حریم نیز مانعی وجود نداشته باشد.

مزینانی در ادامه درباره آخرین وضع برخورد با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در حریم شهر تهران، از جمله محدوده منطقه ۲۲، گفت: همه موضوعات مربوط به ساخت‌وساز‌های غیرمجاز را با جدیت پیگیری می‌کنیم و خوشبختانه از زمان جنگ تحمیلی تاکنون، ۹۵ درصد ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در حریم شهر تهران رفع اثر شده است و سایر موارد نیز در دست پیگیری قرار دارد.

وی با بیان اینکه نگرانی اصلی درباره محدوده‌های دارای تداخل مدیریتی و مناطق بلافصل شهر تهران است، افزود: میزان رفع اثر تخلفات در این محدوده‌ها کمتر از حد انتظار بوده است. به همین دلیل، با شورای حفظ حقوق بیت‌المال و استانداری مکاتباتی انجام داده‌ایم تا با استفاده از ظرفیت جهاد کشاورزی و شهرداری‌ها، موضوع تخلفات باقی‌مانده و مواردی که هنوز رفع اثر نشده‌اند، به نتیجه برسد و اقدامات لازم انجام شود.

سرپرست اداره کل حریم شهر تهران با اشاره به همکاری دستگاه‌های مرتبط در این زمینه گفت: خوشبختانه پیگیری‌های خوبی انجام شده و همکاری مناسبی نیز برای رسیدگی به این موضوع وجود داشته است.

مزینانی در پاسخ به پرسشی درباره مناطق دارای بیشترین تخلفات ساختمانی در حریم پایتخت، از جمله محدوده کن، توضیح داد: عمده مشکلات در مناطقی است که با تداخل مدیریتی مواجه‌اند؛ از جمله مناطق ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۱۵ شهرداری تهران که در محدوده‌های بلافصل شهر قرار دارند.

وی ادامه داد: در این مناطق، شهرداری‌ها از نظر نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات اجرایی ظرفیت لازم را دارند، اما به دلیل برخی موانع قانونی، امکان ورود مستقیم و انجام عملیات اجرایی برای آنها فراهم نیست و در مواردی از طریق همکاری با جهاد کشاورزی اقدام می‌شود.

مزینانی با اشاره به پیامد‌های این خلأ قانونی گفت: محدودیت در استفاده از نیرو‌ها و امکانات شهرداری‌ها موجب شده است برخی افراد فرصت‌طلب از این شرایط سوءاستفاده کنند. به همین دلیل، در این محدوده‌ها آمار تخلفات بیشتر و میزان رفع اثر آنها کمتر است.

وی تأکید کرد: نگرانی اصلی ما، ماندگاری تخلفات ساختمانی در محدوده‌های دارای تداخل مدیریتی است و امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری دستگاه‌های مسئول، موانع موجود برطرف شود و روند برخورد با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز سرعت بگیرد.

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