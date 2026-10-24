همایش بین‌المللی بزرگداشت آیت‌الله مهدوی کنی قرار است با برگزاری نشست‌های علمی و حضور اندیشمندانی از کشورهای مختلف برگزار شود و اختتامیه آن برای سال ۱۴۰۶ پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نشست خبری همایش بین‌المللی بزرگداشت آیت‌الله مهدوی کنی با عنوان «فقیه سیاستمدار»، امروز شنبه دوم آبان‌ماه در مجتمع حوزوی امام رضا (ع) برگزار شد.

در این نشست، مسئولان همایش با تشریح ابعاد علمی، فقهی، اخلاقی و اجتماعی شخصیت آیت‌الله مهدوی کنی، بر ضرورت بازخوانی آثار و سیره این عالم دینی و تبیین دیدگاه‌های او درباره نسبت دین با مسائل روز جامعه تأکید کردند.

حجت‌الاسلام رضائیان، مسئول اجرایی همایش، با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این رویداد گفت: نخستین برنامه همایش در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می‌شود و نشست‌های علمی با حضور صاحب‌نظران و اندیشمندان نیز در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: نخستین نشست علمی این مجموعه با عنوان «مبانی نظری و اصول فکری آیت‌الله مهدوی کنی در علوم اسلامی و انسانی» برگزار می‌شود و سه نشست دیگر نیز به بررسی دیدگاه‌های ایشان درباره جوانان، بانوان، مبانی فقهی و اصولی و تفسیر اختصاص دارد.

رضائیان با اشاره به دوازدهمین سالگرد رحلت آیت‌الله مهدوی کنی، بازشناسی سیره روحانیت را در شرایط کنونی ضروری دانست و گفت: یکی از محور‌های جنگ شناختی دشمن، سبک زندگی روحانیت است؛ ازاین‌رو، باید واقعیت زندگی، نحوه تعامل با مردم و آثار مکتوب روحانیون برجسته به‌درستی تبیین شود.

مسئول اجرایی همایش از برنامه‌ریزی برای گردآوری، تدوین، احیا و انتشار آثار مکتوب و صوتی آیت‌الله مهدوی کنی خبر داد و افزود: همچنین حضور اندیشمندانی از عراق، پاکستان، کویت، فلسطین و دیگر کشور‌ها که با آثار و درس‌های ایشان آشنایی دارند، در نشست‌های بعدی پیش‌بینی شده است.

به گفته وی، آیت‌الله رشاد، رئیس شورای حوزه علمیه امام رضا (ع)، دکتر جبلی، آیت‌الله تحریری، تولیت مدرسه علمیه مروی و دکتر افتخاری، رئیس دانشگاه امام صادق (ع)، از سخنرانان این برنامه هستند و اختتامیه همایش نیز برای سال ۱۴۰۶ پیش‌بینی شده است.

آیت‌الله مهدوی کنی؛ الگویی از روحانیت اصیل

حجت‌الاسلام طاهایی، رئیس حوزه علمیه امام رضا (ع)، نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت معرفی الگوی روحانیت اصیل گفت: این الگو، علاوه بر برخورداری از معنویت، پارسایی و صداقت، روحیه مبارزه و مجاهدت دارد و در برابر ظلم می‌ایستد؛ در عین حال، همراه و فداکار جامعه خود است.

وی افزود: حوزه علمیه امام رضا (ع) این ویژگی‌ها را در شخصیت آیت‌الله مهدوی کنی یافته است و معرفی چنین شخصیت‌هایی می‌تواند به شناخت دقیق‌تر جامعه از جایگاه و مسئولیت روحانیت کمک کند.

پیوند علوم انسانی و معارف اسلامی در اندیشه آیت‌الله مهدوی کنی

دکتر طباطبایی، رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) و دبیر همایش، با اشاره به دیدگاه‌های آیت‌الله مهدوی کنی درباره علوم انسانی گفت: ایشان بر اهمیت علوم انسانی و پیوند آن با علوم دینی تأکید داشتند و معتقد بودند تلفیق این دو حوزه می‌تواند زمینه تربیت نیرو‌های توانمند برای فعالیت علمی و کنشگری اجتماعی را فراهم کند.

وی افزود: آیت‌الله مهدوی کنی همچنین بر تهذیب نفس، پالایش اخلاقی و برخورداری دانشجویان از اخلاق کریمانه تأکید داشتند و سال‌ها جلسات اخلاق برگزار می‌کردند.

دین نباید به احکام فقهی محدود شود

حجت‌الاسلام تهرانی، رئیس پژوهشکده فقه و نظامات اسلامی، نیز با اشاره به دغدغه‌های فکری آیت‌الله مهدوی کنی گفت: یکی از ویژگی‌های برجسته ایشان، توجه به دین در متن زندگی معاصر و شناخت نیاز‌های جامعه بود.

وی افزود: از نگاه آیت‌الله مهدوی کنی، دین را نباید فقه را فروکاست؛ زیرا فراتر از احکام فقهی، منظومه‌ای از ارزش‌ها و معارف بر حیات دینی حاکم است که باید در عرصه‌های مختلف زندگی مورد توجه قرار گیرد.

تهرانی با اشاره به تأکید این عالم دینی بر حاکمیت اخلاق بر فقه تصریح کرد: ارزش‌هایی مانند وفای به عهد باید در رفتار اجتماعی و زندگی روزمره نمود پیدا کنند؛ زیراکه مردم، بزرگان دینی را از طریق سبک زندگی و رفتار آنان می‌شناسند.

رئیس پژوهشکده فقه و نظامات اسلامی همچنین بر ضرورت حضور اجتماعی روحانیت تأکید کرد و گفت: روحانی باید در متن زندگی مردم حضور داشته باشد و با جامعه ارتباط برقرار کند؛ صرف پوشیدن لباس روحانیت برای ایفای این مسئولیت کافی نیست.

وی با اشاره به دیدگاه آیت‌الله مهدوی کنی درباره ارتباط حوزه و دانشگاه افزود: ایشان معتقد بودند دانشگاه بدون پیوند با حوزه علمیه نمی‌تواند مسیر خود را به‌درستی طی کند. تعامل ایشان با شخصیت‌هایی همچون شهید مفتح، شهید بهشتی و آیت‌الله موسوی اردبیلی نیز در تقویت ارتباط میان دانش دینی و دانش دانشگاهی نقش داشت.

تهرانی در بخش دیگری از سخنان خود به دیدگاه‌های اقتصادی آیت‌الله مهدوی کنی اشاره کرد و گفت: ایشان معتقد بودند اقتصاد نباید صرفاً دولتی باشد و بنیان‌های اقتصادی باید بر مشارکت و توانمندی مردم استوار شود.

وی افزود: از نگاه آیت‌الله مهدوی کنی، دولت می‌تواند در اقتصاد نقش‌آفرینی کند، اما پایه‌های اقتصاد باید در اختیار مردم باشد و اقتصاد بر شانه‌های مردم اداره شود.

گفتنی است؛ همایش بین‌المللی «فقیه سیاستمدار» با هدف بازخوانی اندیشه‌ها، آثار و سیره آیت‌الله مهدوی کنی، قرار است با برگزاری نشست‌های علمی و انتشار آثار این عالم دینی ادامه یابد و زمینه بررسی دیدگاه‌های او درباره دین، اخلاق، علوم انسانی، ارتباط حوزه و دانشگاه و اقتصاد را در نسبت با مسائل امروز جامعه فراهم کند. مراسم اختتامیه این همایش برای سال ۱۴۰۶ پیش‌بینی شده است.