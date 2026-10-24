رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی درشانزدهمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی، در سبزوار گفت: فردوسی و بیهقی با نگارش دو اثر بزرگ شاهنامه در شعر و تاریخ بیهقی در نثر، پشتوانه‌های مهم شعر و نثر فارسی به شمار می‌روند.

فردوسی و بیهقی دو پشتوانه مهم شعر و نثر فارسی هستند

فردوسی و بیهقی دو پشتوانه مهم شعر و نثر فارسی هستند



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، غلامعلی حدادعادل در مراسم شانزدهمین همایش ملی بزرگداشت «ابوالفضل بیهقی» در دانشگاه حکیم سبزواری اظهار کرد: بیهقی به یقین یکی از افتخارات این دیار است، بیهقی در قرن پنجم هجری قمری کم و بیش معاصر فردوسی بوده است، چنانکه سالخوردگی فردوسی مقارن با دوره جوانی بیهقی بوده است.

او بیان کرد: قوت کلام، دقت و فکر بیهقی برخی از ویژگی‌هایی است که تاریخ بیهقی را متمایز کرده و به این تمدن قوت و استمرار بخشیده است.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ادامه داد: سبزوار، خراسان و ایران بزرگ مهد پرورش مردانی فرهیخته، فرهنگ ساز و تمدن ساز است که به این تمدن قوت واستمرار بخشیده‌اند.

حداد عادل گفت: سبزوار امروز و بیهق دیروز افتخارات بسیاری دارد، این خطه و شهر حکیم پرور و ادیب پرور به دیانت و دوستی اهل بیت پیامبر (ص) در طول تاریخ ایران مشهور است.

او در بخشی از سخنانش با اشاره به تهدیدات رییس جمهور آمریکا اظهار کرد: تمدن ایران بزرگ در برابر تهدیدات ترامپ پایدار خواهد ماند، چنانکه در طول تاریخ همچون سروی ایستاده است.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی افزود: کسی که از آن سوی دنیا ملت ایران را تهدید می‌کند و می‌گوید امشب و یک شبه تمدن ایران را نابود می‌کنم، نه تمدن و نه فرهنگ را می‌شناسد.

حداد عادل اظهار کرد: سخن ملت ایران با چنین افرادی این است که او ممکن است با سلاح خود آسیبی به ما وارد کند، اما ایران بزرگ خواهد ماند چنان که در طول تاریخ استوار و مستحکم ایستاده است.

او در ادامه با تشکر از مسئولان و فرهیختگان شهرستان سبزوار که برای پاسداشت ابوالفضل بیهقی قیام کردند، گفت: مشاهده پیشرفت‌های دانشگاه حکیم سبزواری در این زمینه مایه مباهات و خرسندی است.