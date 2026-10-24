به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سید اسماعیل حسینی با اشاره به روند توسعه کشت کلزا در بهشهر گفت: مشارکت کشاورزان و برنامه‌ریزی انجام‌شده برای کشت این محصول، زمینه گسترش کشت دانه‌های روغنی را فراهم کرده است و پیگیری وضعیت مزارع تا مراحل برداشت ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول فنی در تولید کلزا افزود: انتخاب زمان مناسب کاشت، استفاده از بذر‌های گواهی‌شده، تنظیم تراکم بوته‌ها، تغذیه متعادل گیاه و کنترل به‌موقع علف‌های هرز و آفات، از عوامل مؤثر در استقرار مناسب مزارع و افزایش عملکرد محصول به شمار می‌رود.

سرپرست مدیریت جهادکشاورزی بهشهر با بیان اینکه پشتیبانی کارشناسی از بهره‌برداران در مراحل مختلف تولید اهمیت ویژه‌ای دارد، تاکید کرد: بررسی مستمر مزارع سبزشده و ارائه توصیه‌های فنی به کشاورزان از اولویت‌های این مدیریت است تا زمینه دستیابی به تولید مطلوب فراهم شود.

حسینی همچنین با اشاره به ظرفیت کشاورزی دهستان میانکاله گفت: پنج هزار هکتار از این منطقه به کشت گندم، ۶۹۰ هکتار به جو و دو هزار و ۷۰۰ هکتار به کلزا اختصاص دارد و افزون بر این، حدود دو هزار و ۲۰۰ هکتار باغ مرکبات و ۵۰۰ هکتار باغ محصولات سیاه‌ریشه در این دهستان وجود دارد که بیانگر تنوع فعالیت‌های زراعی و باغی منطقه است.

حسینی با تأکید بر جایگاه کشت دانه‌های روغنی در اقتصاد کشاورزی کشور گفت: توسعه کشت کلزا علاوه بر تنوع‌ بخشی به الگوی کشت، افزایش بهره‌وری اراضی و حمایت از درآمد کشاورزان، می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات روغن خام و تقویت تولید داخلی کمک کند.