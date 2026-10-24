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سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر از امضاء قرارداد کشت کلزا در پنج هزار هکتار از زمینهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سید اسماعیل حسینی با اشاره به روند توسعه کشت کلزا در بهشهر گفت: مشارکت کشاورزان و برنامهریزی انجامشده برای کشت این محصول، زمینه گسترش کشت دانههای روغنی را فراهم کرده است و پیگیری وضعیت مزارع تا مراحل برداشت ادامه خواهد داشت.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول فنی در تولید کلزا افزود: انتخاب زمان مناسب کاشت، استفاده از بذرهای گواهیشده، تنظیم تراکم بوتهها، تغذیه متعادل گیاه و کنترل بهموقع علفهای هرز و آفات، از عوامل مؤثر در استقرار مناسب مزارع و افزایش عملکرد محصول به شمار میرود.
سرپرست مدیریت جهادکشاورزی بهشهر با بیان اینکه پشتیبانی کارشناسی از بهرهبرداران در مراحل مختلف تولید اهمیت ویژهای دارد، تاکید کرد: بررسی مستمر مزارع سبزشده و ارائه توصیههای فنی به کشاورزان از اولویتهای این مدیریت است تا زمینه دستیابی به تولید مطلوب فراهم شود.
حسینی همچنین با اشاره به ظرفیت کشاورزی دهستان میانکاله گفت: پنج هزار هکتار از این منطقه به کشت گندم، ۶۹۰ هکتار به جو و دو هزار و ۷۰۰ هکتار به کلزا اختصاص دارد و افزون بر این، حدود دو هزار و ۲۰۰ هکتار باغ مرکبات و ۵۰۰ هکتار باغ محصولات سیاهریشه در این دهستان وجود دارد که بیانگر تنوع فعالیتهای زراعی و باغی منطقه است.
حسینی با تأکید بر جایگاه کشت دانههای روغنی در اقتصاد کشاورزی کشور گفت: توسعه کشت کلزا علاوه بر تنوع بخشی به الگوی کشت، افزایش بهرهوری اراضی و حمایت از درآمد کشاورزان، میتواند به کاهش وابستگی به واردات روغن خام و تقویت تولید داخلی کمک کند.