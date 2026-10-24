رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی از آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ به‌ صورت ثبتی‌ مبنای ترکیبی و به مدت یک ماه همزمان در سراسر کشور خبر داد و از خانوار‌ها خواست در ارائه اطلاعات دقیق با ماموران آمارگیر همکاری کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حیدر فتح‌زاده در حاشیه مراسم افتتاحیه سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌ مبنای ۱۴۰۵ اظهار کرد: سرشماری سال ۱۴۰۵ نخستین سرشماری کشور است که به‌ صورت ترکیبی و بر مبنای داده‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها و به شکل ثبتی‌ مبنا انجام می‌شود.

وی با اشاره به زمان‌بندی اجرای این طرح افزود: مدت اجرای سرشماری یک ماه است و از امروز دوم آبان‌ماه آغاز شده و تا پایان آبان ادامه خواهد داشت. این سرشماری به دستور رئیس‌جمهور و به‌ صورت همزمان در تمام استان‌های کشور اجرا می‌شود و در کل استان آذربایجان شرقی نیز انجام خواهد شد.

فتح‌زاده درباره ساختار اجرایی و نظارتی سرشماری اعلام کرد: فرمانداران به‌ عنوان مدیران اجرایی سرشماری تعیین شده‌اند و آمارگیرانی که به شهرستان‌ها مراجعه و اقدام به جمع‌آوری اطلاعات می‌کنند از طریق فرمانداری‌ها معرفی شده‌اند. ماموران آمارگیر نیز هنگام مراجعه به خانوار‌ها دارای لباس مشخص و کارت شناسایی هستند.

وی با تاکید بر محرمانگی اطلاعات گفت: اطلاعات اخذ شده در این سرشماری کاملاً محرمانه است و تنها برای برنامه‌ریزی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی با اشاره به گستره و جمعیت مورد سرشماری در این استان خاطرنشان کرد: آذربایجان شرقی با مساحتی حدود ۴۵ هزار و ۴۹۰ کیلومتر مربع، جمعیتی در حدود چهار میلیون و ۱۷۰ هزار نفر را تحت پوشش سرشماری قرار می‌دهد که ۷۳ درصد آن مربوط به نقاط شهری و ۲۷ درصد مربوط به نقاط روستایی است.

فتح‌زاده از خانوار‌ها خواست نهایت همکاری را با ماموران آمارگیر در جهت ارائه کامل و دقیق اطلاعات داشته باشند تا داده‌هایی با کیفیت بالا و متقن جمع‌آوری شود.