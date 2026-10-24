به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در اولین بازی هفته تیم اشتوتگارت در خانه ۲ - ۳ مغلوب تیم بوروسیا مونشن گلادباخ شد. تیم مونشن گلادباخ با ۳ امتیاز همچنان در رده هجدهم (قعر جدول) باقی ماند و تیم اشتوتگارت با ۶ امتیاز چهاردهم است.



برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

شنبه ۲ آبان:

اف ث کلن - شالکه

آگزبورگ - اونیون برلین

پادربورن - هامبورگ

ماینتس - وردربرمن

اربی لایپزیش - الفرزبرگ

بوروسیا دورتموند - آینتراخت فرانکفورت

یکشنبه ۳ آبان:

هوفنهایم - بایرلورکوزن

فرایبورگ - بایرن مونیخ



در جدول تیم‌های بایرن مونیخ و بوروسیا دورتموند با ۱۴ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های فرایبورگ و بایرلورکوزن با ۱۳ امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.