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هفته هفتم فوتبال بوندسلیگای آلمان فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ جمعه آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در اولین بازی هفته تیم اشتوتگارت در خانه ۲ - ۳ مغلوب تیم بوروسیا مونشن گلادباخ شد. تیم مونشن گلادباخ با ۳ امتیاز همچنان در رده هجدهم (قعر جدول) باقی ماند و تیم اشتوتگارت با ۶ امتیاز چهاردهم است.
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
شنبه ۲ آبان:
اف ث کلن - شالکه
آگزبورگ - اونیون برلین
پادربورن - هامبورگ
ماینتس - وردربرمن
اربی لایپزیش - الفرزبرگ
بوروسیا دورتموند - آینتراخت فرانکفورت
یکشنبه ۳ آبان:
هوفنهایم - بایرلورکوزن
فرایبورگ - بایرن مونیخ
در جدول تیمهای بایرن مونیخ و بوروسیا دورتموند با ۱۴ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای فرایبورگ و بایرلورکوزن با ۱۳ امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند.