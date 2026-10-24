به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر بیمارستان امام شهرستان آباده گفت: در پی انتقال بیمار ۳۸ ساله به اورژانس این بیمارستان با شرایطی وخیم، مشخص شد که وی یک عدد قاشق غذاخوری را بلعیده بود که منجر به آسیب شدید و پارگی روده شده بود.

محمدرضا نیکو افزود: با توجه به شدت جراحات وارده، خطر بالای عوارض عفونی و شوک ناشی از پارگی دستگاه گوارش، بیمار به اتاق عمل منتقل و با انجام عمل لاپاراتومی اورژانسی و بررسی دقیق حفره شکمی، قاشق غذاخوریاز روده باریک با موفقیت خارج شد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.