به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرک صنعتی کاویان اظهار کرد: این حادثه در ساعت ۱۱:۱۱ امروز ۲ آبانماه در محدوده جاده فریمان به مشهد بعد از روستای باغسالار رخ داد و نیرو‌های امدادی از ایستگاه ۱ و ۲ بلافاصله در محل حاضر شدند و عملیات مهار و اطفای حریق را انجام دادند.

جواد جهاندوست با اشاره به این که نیرو‌های راهور و پاسگاه سنگ بست نیز برای مدیریت ترافیک و ایمن‌سازی صحنه در محل حضور داشتند تصریح کرد: پس از اطفای اولیه، بار کامیون بررسی دقیق‌تر انجام شد، تا از شعله‌ور شدن مجدد آتش جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد:این حادثه مصدومیتی نداشت و علت حریق در دست بررسی است.