شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۲ آبان ۱۴۰۵ با کاهش ۱.۵۸ درصدی و ۱۲۹ هزار ۱۳۷ واحدی به ۸ میلیون و ۴۴ هزار واحد رسید.

شاخص کل بورس به ۸ میلیون و ۴۴ هزار واحد رسید

شاخص کل بورس به ۸ میلیون و ۴۴ هزار واحد رسید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با افت ۰.۸۵ درصدی و ۱۹ هزار و ۲۴۵ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۲۳۶ هزار واحد ایستاد.

بر اساس آمار معاملات، امروز ۸ هزارو ۲۱۴ میلیارد تومان پول از سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی خارج شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه چند رشته‌ای صنعتی اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۳۶ هزار و ۳۷۶ میلیارد تومان رسید.

امروز در مجموع ۳۳ درصد بازار معادل حدود ۲۷۷ نماد در محدوده‌ی مثبت معامله شدند.