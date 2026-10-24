برترین‌های مسابقات استانی جایزه بزرگ تیراندازی با کمان در دو رشته ریکرو و کامپوند و در بخش‌های بانوان و آقایان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد و بنابر اعلام روابط عمومی هیئت تیراندازی با کمان استان یزد، مسابقات استانی جایزه بزرگ تیراندازی با کمان با حضور بیش از ۴۰ ورزشکار در مسافت ۳۰ متر برگزار شد و نفرات برتر در چهار بخش این رقابت‌ها معرفی شدند.

در رشته کامپوند آقایان، یاسین پورداور از یزد مقام اول را کسب کرد و محمدصادق صحرایی و حسین کمالی، هر دو از اردکان، به‌ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

در بخش کامپوند بانوان، الهه حسینی از بافق عنوان نخست را به دست آورد، فاطمه زراعی از یزد دوم شد و صدیقه نادری از اردکان مقام سوم را کسب کرد.

در رشته ریکرو آقایان، امید گیلانی از اردکان مقام اول را از آن خود کرد، ابوالفضل زارعشاهی از میبد در جایگاه دوم ایستاد و علیرضا خدمت مختاری از اردکان به مقام سوم رسید.

همچنین در بخش ریکرو بانوان، مطهره سادات منتظری از میبد عنوان نخست را کسب کرد، سارا امامی از یزد دوم شد و شهربانو کارگر از اردکان در جایگاه سوم قرار گرفت.

این مسابقات به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش و با هدف ایجاد انگیزه در میان ورزشکاران، توسعه رشته تیراندازی با کمان و ارتقای سطح رقابت‌های ورزشی استان برگزار شد.