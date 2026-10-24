مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از رشد ۹۳ درصدی ارزش فروش پتروشیمی نوری در شهریورماه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این شرکت در رتبه‌بندی ۱۰ پتروشیمی برتر کشور رتبه نخست را دارد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، نصراله کشاورز اظهار کرد: تداوم عملکرد چشمگیر پتروشیمی نوری در شرایط بحران‌های پساجنگ توانسته است دستاورد‌های چشمگیری را در عرصه تولید و اقتصاد ملی به ثبت برساند.

وی افزود: بر اساس آمار‌های ارائه‌شده، ارزش فروش کل پتروشیمی نوری در شهریور امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (شهریور ۱۴۰۴)، با رشدی معادل ۹۳ درصد از حدود ۲۱۲ هزار میلیارد ریال به بیش از ۴۱۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر تصریح کرد: پتروشیمی نوری در رتبه‌بندی ۱۰ پتروشیمی برتر کشور، رتبه نخست تولید را به خود اختصاص داد.

کشاورز این موفقیت کم‌نظیر را نشان‌دهنده پویایی، مدیریت کارآمد، تاب‌آوری بالا و استمرار پرقدرت خطوط تولید این مجتمع عظیم پتروشیمی در مسیر شکوفایی اقتصادی و خودکفایی کشور دانست و از تلاش‌های مدیریت و کارکنان این مجموعه تقدیر کرد.