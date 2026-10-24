سرپرست مدیریت تعاون روستایی خراسان جنوبی، از برنامه‌ریزی برای خرید توافقی زرشک از کشاورزان زرشک‌کار در چهار مرکز تعیین‌شده در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، محمد فاطمی با اشاره به نقش تشکل‌های تعاونی روستایی در روند خرید توافقی زرشک گفت: این خرید از سوی تشکل‌های تعاونی روستایی و در مراکز تعیین‌شده در سطح استان انجام خواهد شد.

وی افزود: قیمت خرید زرشک پس از بررسی‌های کارشناسی و جمع‌بندی نظرات متخصصان در کارگروه‌های تخصصی تعیین و متعاقباً اعلام می‌شود.

سرپرست مدیریت تعاون روستایی خراسان جنوبی گفت: جزئیات مربوط به قیمت خرید و نحوه اجرای طرح، پس از نهایی شدن تصمیمات کارشناسی اطلاع‌رسانی خواهد شد.