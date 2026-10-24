خرید توافقی زرشک در چهار مرکز خراسان جنوبی انجام میشود
سرپرست مدیریت تعاون روستایی خراسان جنوبی، از برنامهریزی برای خرید توافقی زرشک از کشاورزان زرشککار در چهار مرکز تعیینشده در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
محمد فاطمی با اشاره به نقش تشکلهای تعاونی روستایی در روند خرید توافقی زرشک گفت: این خرید از سوی تشکلهای تعاونی روستایی و در مراکز تعیینشده در سطح استان انجام خواهد شد.
وی افزود: قیمت خرید زرشک پس از بررسیهای کارشناسی و جمعبندی نظرات متخصصان در کارگروههای تخصصی تعیین و متعاقباً اعلام میشود.
سرپرست مدیریت تعاون روستایی خراسان جنوبی گفت: جزئیات مربوط به قیمت خرید و نحوه اجرای طرح، پس از نهایی شدن تصمیمات کارشناسی اطلاعرسانی خواهد شد.