به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محمد حیدریان گفت: ساخت این محور با هدف توسعه زیرساخت‌های راه، بهبود شرایط تردد و ارتقای ایمنی مسیر آغاز شد.

وی با اشاره به اجرای این طرح در چهار مرحله افزود: این طرح شامل عملیات خاک‌برداری، زیرسازی، آسفالت و جدول‌گذاری است.

دهیار روستای علی آباد ملا علی گفت: عملیات خاک‌برداری و جدول‌گذاری با مشارکت دهیاری، زیرسازی اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و اجرای آسفالت با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجرا می‌شود.

وی گفت: با اجرای این طرح، زمینه بهبود زیرساخت‌های ارتباطی منطقه و تسهیل رفت و آمد ساکنان در این مسیر فراهم می‌شود.