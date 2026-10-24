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دهیار روستای علیآباد ملاعلی از آغاز ساخت کُندرو در مسیر جاده علیآباد ملاعلی به حبیبآباد با اعتبار اولیه ۱۰ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محمد حیدریان گفت: ساخت این محور با هدف توسعه زیرساختهای راه، بهبود شرایط تردد و ارتقای ایمنی مسیر آغاز شد.
وی با اشاره به اجرای این طرح در چهار مرحله افزود: این طرح شامل عملیات خاکبرداری، زیرسازی، آسفالت و جدولگذاری است.
دهیار روستای علی آباد ملا علی گفت: عملیات خاکبرداری و جدولگذاری با مشارکت دهیاری، زیرسازی اداره راهداری و حملونقل جادهای و اجرای آسفالت با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجرا میشود.
وی گفت: با اجرای این طرح، زمینه بهبود زیرساختهای ارتباطی منطقه و تسهیل رفت و آمد ساکنان در این مسیر فراهم میشود.