سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، دختر گرامی پیامبر اکرم (ص)، یادآور مظلومیت بانوی دو عالم و فرصتی برای بازخوانی سیره ایشان در ایمان، عفاف، ایثار و دفاع از حق است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، دختر گرامی پیامبر اکرم (ص)، همسر امام علی (ع) و مادر امام حسن و امام حسین (ع)، یادآور یکی از اندوه‌بارترین حوادث تاریخ اسلام و فرصتی برای بازخوانی سیره و جایگاه والای بانوی بزرگ اسلام است.

حضرت فاطمه زهرا (س) در دوران کوتاه زندگی خود، الگویی ماندگار از ایمان، تقوا، عفاف، ساده‌زیستی، مهربانی و دفاع از حق به یادگار گذاشتند. ایشان در کنار مسئولیت‌های خانوادگی، همواره در عرصه‌های اجتماعی و دینی حضوری اثرگذار داشتند و با رفتار و گفتار خود، درس‌هایی ارزشمند از بندگی خداوند، عدالت‌خواهی و مسئولیت‌پذیری به مسلمانان آموختند.

آن حضرت جایگاهی ویژه نزد پیامبر اکرم (ص) داشتند و در روایات اسلامی، فضایل و منزلت ایشان مورد تأکید قرار گرفته است. محبت عمیق پیامبر (ص) به دخترشان، نشان‌دهنده مقام معنوی و شخصیت برجسته حضرت زهرا (س) در تاریخ اسلام است.

پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، حضرت فاطمه زهرا (س) در شرایطی دشوار قرار گرفتند و بر اساس گزارش‌های تاریخی و روایات شیعه، در پی حوادث پس از رحلت پیامبر (ص)، به شهادت رسیدند. درباره تاریخ دقیق شهادت آن حضرت، در منابع تاریخی دو روایت مشهور وجود دارد؛ یکی ۷۵ روز و دیگری ۹۵ روز پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) که به‌ترتیب با ایام فاطمیه اول و دوم شناخته می‌شوند.

هم‌زمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مساجد، حسینیه‌ها و هیئت‌های مذهبی در نقاط مختلف کشور میزبان مراسم سوگواری، سخنرانی‌های مذهبی، مداحی و مجالس بزرگداشت هستند و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت (ع) با حضور در این مراسم، یاد و نام بانوی دو عالم را گرامی می‌دارند.

سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، افزون بر فرصتی برای سوگواری و ابراز ارادت به خاندان پیامبر (ص)، مجالی برای تأمل در ارزش‌هایی همچون حق‌طلبی، حفظ کرامت انسانی، حمایت از خانواده، دستگیری از نیازمندان و پایبندی به اصول اخلاقی است؛ ارزش‌هایی که سیره آن حضرت را به الگویی ماندگار برای همه نسل‌ها تبدیل کرده است.